Motor Oil: Η κατάσταση των τραυματιών

Snapshot Οι δύο τραυματίες από το ατύχημα στη Motor Oil μεταφέρονται στο Θριάσιο Νοσοκομείο μετά από σταθεροποίηση των ζωτικών τους σημείων.

Κανένας από τους τραυματίες δεν χρειάστηκε διασωλήνωση παρά τα εγκαύματα και τα κατάγματα που υπέστησαν.

Στο Θριάσιο έχει κινητοποιηθεί η μονάδα εγκαυμάτων για άμεση αντιμετώπιση των τραυμάτων των εργαζομένων.

Δύο ακόμη άτομα προσήλθαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις ρουτίνας.

Ο ένας από τους προληπτικά εξεταζόμενους ανέφερε πόνο στον αυχένα, ενώ ο άλλος έπεσε στο έδαφος κατά την έκρηξη. Snapshot powered by AI

Στο Θριάσιο Νοσοκομείο μεταφέρονται αυτή την ώρα οι δύο τραυματίες από τις εγκαταστάσεις της Motor Oil, καθώς ολοκληρώθηκε ο αρχικός έλεγχος και σταθεροποιήθηκαν τα ζωτικά τους σημεία. Όπως έγινε γνωστό από τους γιατρούς, κανένας από τους δύο δεν χρειάστηκε τελικά να διασωληνωθεί.

Και οι δύο εργαζόμενοι φέρουν τελικά τόσο εγκαύματα όσο και κατάγματα, αποτέλεσμα του ωστικού κύματος και των συνθηκών που επικράτησαν στο σημείο. Στο Θριάσιο έχει κινητοποιηθεί το ιατρικό προσωπικό για να αναλάβει άμεσα την αντιμετώπιση των τραυμάτων τους στη μονάδα εγκαυμάτων.

Επιπλέον, στο Νοσοκομείο Κορίνθου προσήλθαν αυτοβούλως ακόμη δύο άτομα για καθαρά προληπτικούς λόγους. Ο ένας ανέφερε έντονο πόνο στον αυχένα, ενώ ο δεύτερος σκόνταψε και έπεσε στο έδαφος την ώρα της έκρηξης, με αποτέλεσμα να υποβληθούν και οι δύο σε εξετάσεις ρουτίνας.

Διαβάστε επίσης