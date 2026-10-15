Εντυπωσιακές εικόνες στο Ρέθυμνο: Οι τουρίστες φωτογράφιζαν τα πελώρια κύματα

Παρά το χειμωνιάτικο στοιχείο και τις άγριες διαθέσεις του καιρού, οι τουρίστες που βρίσκονται αυτή την εποχή στo Ρέθυμνο έμειναν εντυπωσιασμένοι και αποφάσισαν να απαθανατίσουν τη μανιασμένη θάλασσα.

Τα τεράστια κύμματα σε συνδυασμό με τους λευκούς αφρούς, δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό.

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