Εντυπωσιακές εικόνες στο Ρέθυμνο: Οι τουρίστες φωτογράφιζαν τα πελώρια κύματα
Ένα όμορφο και εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν οι επισκέπτες που βρέθηκαν στο Ρέθυμνο, αφού οι ισχυροί άνεμοι αλλά και η φουρτουνιασμένη θάλασσα δημιούργησαν πολύ όμορφες εικόνες
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Παρά το χειμωνιάτικο στοιχείο και τις άγριες διαθέσεις του καιρού, οι τουρίστες που βρίσκονται αυτή την εποχή στo Ρέθυμνο έμειναν εντυπωσιασμένοι και αποφάσισαν να απαθανατίσουν τη μανιασμένη θάλασσα.
Τα τεράστια κύμματα σε συνδυασμό με τους λευκούς αφρούς, δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό.
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