Συναγερμός στα Σεπόλια: Άνδρας εκσφενδονίζει τούβλα από ταράτσα – Ζημιές σε οχήματα

Επί ποδός ΕΛ.ΑΣ. και Πυροσβεστική -  Στο σημείο διαπραγματευτές

Ανθή Κουρεντζή

Συναγερμός στα Σεπόλια: Άνδρας εκσφενδονίζει τούβλα από ταράτσα – Ζημιές σε οχήματα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Άνδρας ανέβηκε σε ταράτσα στα Σεπόλια και εκσφενδονίζει πέτρες, τούβλα και κεραμίδια, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.
  • Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική έχουν κινητοποιηθεί στο σημείο με διαπραγματευτές της ΕΛ.ΑΣ. να επιχειρούν επικοινωνία.
  • Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τραυματισμό περαστικού μέχρι στιγμής.
  • Ο άνδρας παραμένει σε υπερυψωμένο σημείο και δεν ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις των Αρχών.
  • Η επιχείρηση συνεχίζεται με στόχο την ασφαλή απομάκρυνση του άνδρα και την προστασία των πολιτών.
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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (15/10) στα Σεπόλια, όπου ένας άνδρας έχει ανέβει στην ταράτσα σπιτιού, στη συμβολή των οδών Ισμήνης και Προποντίδος και εκσφενδονίζει πέτρες, τούβλα και κεραμίδια, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ο άνδρας παραμένει για αρκετή ώρα σε υπερυψωμένο σημείο του κτιρίου, εκτοξεύοντας αντικείμενα προς τον δρόμο και τα διερχόμενα ή σταθμευμένα οχήματα, ενώ όπως αναφέρουν πληροφορίες έχει προκαλέσει ζημιές σε οχήματα. Ο ίδιος φαίνεται να κρατά λωστό στο χέρι.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τραυματισμό περαστικού.

Η κινητοποίηση των Αρχών είναι μεγάλη, καθώς, πέρα από τον κίνδυνο για τους διερχόμενους πολίτες και οδηγούς, υπάρχει ανησυχία και για την ασφάλεια του ίδιου του άνδρα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η Πυροσβεστική συμμετέχει στην επιχείρηση με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Παράλληλα, έχουν κληθεί διαπραγματευτές της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι επιχειρούν να έρθουν σε επικοινωνία με τον άνδρα και να τον πείσουν να κατέβει με ασφάλεια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η προσπάθεια συνεννόησης παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς ο άνδρας δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις των αστυνομικών.

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