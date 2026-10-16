Θηρασιά: Πέντε ληστείες σε εκκλησίες μέσα σε τρεις ημέρες – Συνελήφθη 55χρονος

Snapshot Ο άνδρας κατηγορείται για τέσσερις κλοπές και μία απόπειρα διάρρηξης σε ιερούς ναούς από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου 2026.

Στην κατοχή του βρέθηκε ποσό άνω των 2.000 ευρώ, εργαλεία διαρρήξεων, δύο κουκούλες full face, γάντια και μία μοτοσικλέτα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για πιθανή σύνδεση του συλληφθέντα με άλλα παρόμοια περιστατικά στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Στο στόχαστρο 55χρονου αλλοδαπού φέρεται να βρέθηκαν πέντε εκκλησίες στη Θηρασιά μέσα σε διάστημα μόλις τριών ημερών, με τον ίδιο να κατηγορείται ότι αφαιρούσε χρήματα από τα παγκάρια των ναών. Ο άνδρας συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου 2026, ύστερα από αστυνομική επιχείρηση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε χρηματικό ποσό που ξεπερνούσε τα 2.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 55χρονος φέρεται να εμπλέκεται σε τέσσερις κλοπές και μία απόπειρα διάρρηξης σε ιερούς ναούς του νησιού, οι οποίες φέρονται να σημειώθηκαν από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου 2026.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελίες για διαρρήξεις σε εκκλησίες της Θηρασιάς. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας οργάνωσαν στοχευμένη επιχείρηση, η οποία οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν πάνω του 1.460 ευρώ σε χαρτονομίσματα και 612 ευρώ σε κέρματα, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 2.072 ευρώ.

Παράλληλα, στην κατοχή του βρέθηκαν εργαλεία που φέρεται να χρησιμοποιούνται για διαρρήξεις, δύο κουκούλες full face, γάντια, καθώς και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα. Όλα τα παραπάνω κατασχέθηκαν και εξετάζεται εάν συνδέονται με τις υπό διερεύνηση υποθέσεις.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθεί εάν ο συλληφθείς σχετίζεται και με άλλα παρόμοια περιστατικά στην περιοχή.