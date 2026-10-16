Χανιά: Η απόφαση του δικαστηρίου για τις 24.000 σφαίρες που είχαν εισαχθεί από την Αλβανία

Η υπόθεση είχε εξιχνιαστεί τον Ιούλιο του 2025

Newsroom

Χανιά: Η απόφαση του δικαστηρίου για τις 24.000 σφαίρες που είχαν εισαχθεί από την Αλβανία
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην καταδίκη έξι ατόμων για υπόθεση κατοχής και εμπορίας 24.000 σφαιρών Καλάσνικοφ προχώρησε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στα Χανιά, με τις ποινές να κυμαίνονται από 7 έως 13 έτη.

Η υπόθεση είχε εξιχνιαστεί τον Ιούλιο του 2025, όταν οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν τη μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών, η οποία είχε εισαχθεί από την Αλβανία.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αδωνις σε διαδηλωτες: «Δηλαδη, εγω εφτιαξα τα καινουρια τεπ, αλλα πρεπει να πω συγγνωμη για τα προηγουμενα; Να πω!»

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η απόφαση του δικαστηρίου για τις 24.000 σφαίρες που είχαν εισαχθεί από την Αλβανία

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Αστυνομικοί πυροβολούν στο κεφάλι γυναίκα που κρατάει μαχαίρι

23:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 100-105: Άντεξε στην παράταση και έφυγε με νίκη

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Οι δρόμοι της οργής και στην Ιταλία: Εξαπλώνονται οι σχολικές ταραχές

23:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» Γεωργιάδη σε Χρηστίδη: «Βουλευτής είσαι, στάσου στο ύψος σου» - Έτσι θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ;

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ 81-91: Δεν του πήγε τίποτα και έχασε για πρώτη φορά

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προσφορά του Γιώργου Βαρδινογιάννη στον Δήμο Αγίου Βασιλείου – Τι αποκάλυψε ο Δήμαρχος

23:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια - Στα «λευκά» Σαμαρίνα, Καστοριά, Ανήλιο και Παγγαίο

23:01WHAT THE FACT

Σαν «εισβολή εξωγήινων»: Κόκκινες λάμψεις «έβαψαν» τον ουρανό - Tι είναι τα «red sprites»

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Έκκληση για «ηρεμία» ενόψει των αυριανών διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Δηλώνει έτοιμος για διαπραγματεύσεις

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Σχέδιο άμεσης παρέμβασης για την ακρίβεια στην ενέργεια - Ζητά έκτακτα μέτρα

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πάπας Λέων ζητά από τον Πούτιν εκεχειρία σε τηλεφωνική συνομιλία, στην πρώτη εμφάνιση μετά την επέμβαση

22:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» στο πετρέλαιο: «Έσπασε» τα 110 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέο θρίλερ με τη δολοφονία του Ρώσου μεγιστάνα και της συζύγου του, που βρέθηκαν διαμελισμένοι σε βαλίτσες στο Ντουμπάι - Πέθανε μυστηριωδώς ο ύποπτος στο κελί του

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής: Όλα όσα συνέβησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι αντιπαραθέσεις και οι ελληνικές θέσεις - Δύσκολη συνέχεια τον Νοέμβριο

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού» στον νυχτερινό ουρανό

21:50WHAT THE FACT

Ο «Κρατήρας της Αράχνης»: Συναρπαστική φωτογραφία της NASA στην έρημο της Αυστραλίας

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγριος καβγάς σε περίπτερο - Περαστικός επιτέθηκε σε πελάτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα - Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Το έντονο πάθος στο αυτοκίνητο κατέληξε σε θανατηφόρο τροχαίο: Την εγκατέλειψε γυμνή στα συντρίμμια

23:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια - Στα «λευκά» Σαμαρίνα, Καστοριά, Ανήλιο και Παγγαίο

16:04ΚΟΣΜΟΣ

«Με απέλυσαν επειδή κοιμήθηκα στη σάουνα, τώρα ζητώ αποζημίωση ύψους 76 εκατομμυρίων λιρών»

14:35ΚΟΣΜΟΣ

«Η Κίμπερλι μιλούσε για το σεξ με τρόπο που έκανε τη Σαμάνθα από το "Sex and the City" να μοιάζει με την... Γκρέτα Τούνμπεργκ»: Δημοσιογράφος στο Fox News αποκαλύπτει για την Γκίλφοϊλ

19:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «”Καπετάνιε” καλό ταξίδι, δε σε ξεχνάμε ποτέ»

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέο θρίλερ με τη δολοφονία του Ρώσου μεγιστάνα και της συζύγου του, που βρέθηκαν διαμελισμένοι σε βαλίτσες στο Ντουμπάι - Πέθανε μυστηριωδώς ο ύποπτος στο κελί του

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού» στον νυχτερινό ουρανό

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Περισσότεροι από 77.000 μαθητές κατέρριψαν το πανελλήνιο ρεκόρ ταυτόχρονης ΚΑΡΠΑ

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Αστυνομικοί πυροβολούν στο κεφάλι γυναίκα που κρατάει μαχαίρι

21:20ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 16/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 10 εκατ. ευρώ

23:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» Γεωργιάδη σε Χρηστίδη: «Βουλευτής είσαι, στάσου στο ύψος σου» - Έτσι θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ;

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: «Τέλος» η Κέιτι Ζακαράια από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Τραμπ

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προσφορά του Γιώργου Βαρδινογιάννη στον Δήμο Αγίου Βασιλείου – Τι αποκάλυψε ο Δήμαρχος

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ξανά στο τραπέζι οι Συμφωνίες του Αβραάμ - Σενάρια για προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Με 151,83 χλμ/ώρα πάνω σε skateboard: Κατέρριψε το ρεκόρ Γκίνες - Βίντεο

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες χρηματισμού ο οφθαλμίατρος - Η δήλωση των δικηγόρων

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ 81-91: Δεν του πήγε τίποτα και έχασε για πρώτη φορά

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουν τα ρολόγια μία ώρα πίσω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ