Χανιά: Η απόφαση του δικαστηρίου για τις 24.000 σφαίρες που είχαν εισαχθεί από την Αλβανία

Στην καταδίκη έξι ατόμων για υπόθεση κατοχής και εμπορίας 24.000 σφαιρών Καλάσνικοφ προχώρησε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στα Χανιά, με τις ποινές να κυμαίνονται από 7 έως 13 έτη.

Η υπόθεση είχε εξιχνιαστεί τον Ιούλιο του 2025, όταν οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν τη μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών, η οποία είχε εισαχθεί από την Αλβανία.

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