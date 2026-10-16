Χανιά: Η απόφαση του δικαστηρίου για τις 24.000 σφαίρες που είχαν εισαχθεί από την Αλβανία
Η υπόθεση είχε εξιχνιαστεί τον Ιούλιο του 2025
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Στην καταδίκη έξι ατόμων για υπόθεση κατοχής και εμπορίας 24.000 σφαιρών Καλάσνικοφ προχώρησε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στα Χανιά, με τις ποινές να κυμαίνονται από 7 έως 13 έτη.
Η υπόθεση είχε εξιχνιαστεί τον Ιούλιο του 2025, όταν οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν τη μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών, η οποία είχε εισαχθεί από την Αλβανία.
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