Χανιά: Τροχαίο ατύχημα σε δοκιμαστική διαδρομή αγώνων ανάβασης - Τραυματίστηκε ο 28χρονος οδηγός
Οι αγώνες διεξάγονται σήμερα και αύριο
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- Στην πρώτη ημέρα δοκιμαστικών διαδρομών της 20ής ανάβασης Ομαλού στα Χανιά σημειώθηκε τροχαίο με τραυματισμό 28χρονου οδηγού.
- Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χανίων και υπέστη ελαφρά τραύματα.
- Το όχημα του οδηγού υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
- Η 20ή Ανάβαση Ομαλού διεξάγεται σήμερα και αύριο με τη συμμετοχή 36 οδηγών.
- Η εκκίνηση της αυριανής διαδρομής Φουρνές – Λάκκοι έχει προγραμματιστεί για τις 11:00.
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη, με θύμα έναν 28χρονο οδηγό αγώνων, κατά την πρώτη ημέρα δοκιμαστικών διαδρομών της 20ης ανάβασης Ομαλού που διοργανώνει η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Χανίων.
Σύμφωνα με το kriti360.gr, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 16:00 και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον νεαρό οδηγό στο Νοσοκομείο Χανίων για τις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις.
Ευτυχώς ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ωστόσο το όχημά του υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
Η 20ή Ανάβαση Ομαλού είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί σήμερα και αύριο, 8 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή 36 οδηγών.
Αύριο, η εκκίνηση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00, στη διαδρομή Φουρνές – Λάκκοι.
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