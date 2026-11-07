Χανιά: Τροχαίο ατύχημα σε δοκιμαστική διαδρομή αγώνων ανάβασης - Τραυματίστηκε ο 28χρονος οδηγός

Οι αγώνες διεξάγονται σήμερα και αύριο

Ελένη Ευστρατίου

Χανιά: Τροχαίο ατύχημα σε δοκιμαστική διαδρομή αγώνων ανάβασης - Τραυματίστηκε ο 28χρονος οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην πρώτη ημέρα δοκιμαστικών διαδρομών της 20ής ανάβασης Ομαλού στα Χανιά σημειώθηκε τροχαίο με τραυματισμό 28χρονου οδηγού.
  • Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χανίων και υπέστη ελαφρά τραύματα.
  • Το όχημα του οδηγού υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
  • Η 20ή Ανάβαση Ομαλού διεξάγεται σήμερα και αύριο με τη συμμετοχή 36 οδηγών.
  • Η εκκίνηση της αυριανής διαδρομής Φουρνές – Λάκκοι έχει προγραμματιστεί για τις 11:00.
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη, με θύμα έναν 28χρονο οδηγό αγώνων, κατά την πρώτη ημέρα δοκιμαστικών διαδρομών της 20ης ανάβασης Ομαλού που διοργανώνει η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Χανίων.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 16:00 και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον νεαρό οδηγό στο Νοσοκομείο Χανίων για τις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις.

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Ευτυχώς ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ωστόσο το όχημά του υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Η 20ή Ανάβαση Ομαλού είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί σήμερα και αύριο, 8 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή 36 οδηγών.

Αύριο, η εκκίνηση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00, στη διαδρομή Φουρνές – Λάκκοι.

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