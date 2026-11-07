Λαμία: Τροχαίο με μηχανάκι - Στα Επείγοντα δικυκλιστής

Snapshot Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λαμία στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Παλαιολόγου.

Ο δικυκλιστής συγκρούστηκε με όχημα ενώ κινούταν στην οδό Καποδιστρίου.

Ο δικυκλιστής φορούσε κράνος και δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

Μετά τη σύγκρουση, ο δικυκλιστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λαμίας με ασθενοφόρο.

Η Τροχαία Λαμίας διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λαμία το πρωί του Σαββάτου, στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Παλαιολόγου.

Σύμφωνα με το LamiaReport, ο δικυκλιστής, που κινούταν επί της οδού Καποδιστρίου, συγκρούστηκε με όχημα. Ευτυχώς ο δικυκλιστής φορούσε κράνος και δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, ωστόσο μετά την σύγκρουση βρέθηκε στο οδόστρωμα και χρειάστηκε να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λαμίας.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος.

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