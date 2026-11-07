Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα

Snapshot Δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της εξόδου για τη λεωφόρο Συγγρού.

Η σύγκρουση έγινε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία λόγω του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Σύμφωνα με την Τροχαία, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο ύψος της εξόδου για τη λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Λόγω του ατυχήματος, η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία.

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