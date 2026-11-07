Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα
Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία
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- Δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της εξόδου για τη λεωφόρο Συγγρού.
- Η σύγκρουση έγινε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.
- Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία λόγω του ατυχήματος.
Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη λεωφόρο Ποσειδώνος.
Σύμφωνα με την Τροχαία, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο ύψος της εξόδου για τη λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.
Λόγω του ατυχήματος, η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία.
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