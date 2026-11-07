Λειβαδιά: Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής μετά από τροχαίο ατύχημα

Snapshot Στη Λειβαδιά σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο το μεσημέρι του Σαββάτου μεταξύ δύο οχημάτων.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε για τον απεγκλωβισμό τριών επιβατών, ηλικιών 54, 36 και 25 ετών.

Τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα χρησιμοποιώντας διασωστικά εργαλεία απεγκλώβισαν τους τραυματίες.

Οι απεγκλωβισμένοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για παροχή ιατρικής περίθαλψης. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 7/11, στη Λειβαδιά, μεταξύ δύο οχημάτων, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τριών επιβατών.

Συγκεκριμένα, κατά τις 14:30 ειδοποιήθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα για την παροχή βοήθειας σε έναν 54χρονο οδηγό και έναν 36χρονο και έναν 25χρονο που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα που με τη χρήση διασωστικών εργαλείων απεγκλώβισαν τους ανθρώπους, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.