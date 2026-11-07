Στην 2η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα με το καλύτερο φαγητό για το 2026 - Ποιες γεύσεις ξεχώρισαν

Snapshot Η Ελλάδα κατατάχθηκε 2η παγκοσμίως για το καλύτερο φαγητό το 2026, με βαθμολογία 96,72/100, πίσω μόνο από την Ιταλία.

Η ελληνική κουζίνα αναδεικνύεται για το γαστρονομικό της μωσαϊκό που συνδυάζει παραδοσιακές ηπειρωτικές γεύσεις και νησιωτική κουζίνα, με έμφαση στις ταβέρνες των Κυκλάδων και τη σύγχρονη αθηναϊκή γαστρονομία.

Τα παραδοσιακά ελληνικά πιάτα όπως το σουβλάκι, το τζατζίκι και οι ελληνικές ελιές παραμένουν τα πιο δημοφιλή και αναγνωρίσιμα στοιχεία της ελληνικής γαστρονομίας.

Η Ιταλία κατέλαβε την πρώτη θέση με 96,92/100, με χαρακτηριστικά πιάτα όπως η πίτσα της Νάπολης, το κανόλι Σικελίας και το ριζότο του Μιλάνου.

Στην πρώτη δεκάδα με το καλύτερο φαγητό παγκοσμίως για το 2026 περιλαμβάνονται επίσης Πορτογαλία, Ιαπωνία, Τουρκία, Ινδονησία, Ισπανία, Ταϊλάνδη, Κροατία και Νότια Αφρική. Snapshot powered by AI

Στην 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα στις χώρες με το καλύτερο φαγητό αναδείχθηκε η Ελλάδα για το 2026, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ετήσιων βραβείων Readers' Choice Awards του διάσημου ταξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast Traveller.

Η ελληνική κουζίνα συγκέντρωσε την υψηλότατη βαθμολογία 96,72 στα 100, τερματίζοντας μόλις 0,20 μονάδες πίσω από την πρωτοπόρο Ιταλία (96,92/100) και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή κυριαρχία των μεσογειακών γεύσεων στη διεθνή γαστρονομική σκηνή. Στην ψηφοφορία, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες αναγνώστες του περιοδικού, η χώρα μας άφησε πίσω της παραδοσιακές «δυνάμεις» του παγκόσμιου τουρισμού, όπως την Πορτογαλία και την Ιαπωνία.

Το γαστρονομικό μωσαϊκό και οι γεύσεις που ξεχώρισαν

Στο σχετικό δημοσίευμα, το Condé Nast Traveller περιγράφει την Ελλάδα ως ένα μοναδικό γαστρονομικό μωσαϊκό, που συνδυάζει την πλούσια παράδοση της ηπειρωτικής χώρας με τις ιδιαίτερες γεύσεις των περίπου 6.000 νησιών και νησίδων της.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις Κυκλάδες και στις παραδοσιακές ταβέρνες της Μυκόνου για τη νησιωτική τους κουζίνα, ενώ παράλληλα διθυραμβικά σχόλια λαμβάνει η αθηναϊκή γαστρονομική σκηνή, όπου οι σύγχρονοι σεφ επαναπροσδιορίζουν τις κλασικές συνταγές με πρωτοποριακές τεχνικές.

Παρ' όλα αυτά, το δημοσίευμα υπογραμμίζει πως οι αυθεντικές, παραδοσιακές γεύσεις παραμένουν οι μεγάλες «πρωταγωνίστριες» στις καρδιές των ταξιδιωτών. Τα ζουμερά σουβλάκια, το δροσερό τζατζίκι και οι ελληνικές ελιές αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητας του ελληνικού φαγητού, η εμπειρία του οποίου απογειώνεται καθώς καταναλώνεται σχεδόν πάντα σε εξωτερικούς χώρους, με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας ή το παραδοσιακό ελληνικό τοπίο.

Η πρωτιά της Ιταλίας και η χρυσή δεκάδα

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε η Ιταλία, με το περιοδικό να ξεχωρίζει τα τραγανά κανόλι της Σικελίας, την αυθεντική ναπολιτάνικη πίτσα, τα ριζότο του Μιλάνου, αλλά και τα φημισμένα προϊόντα της Εμίλια-Ρομάνα, όπως την παρμεζάνα, το προσούτο, τα λαζάνια και το βαλσαμικό ξίδι.

Η πρώτη δεκάδα των χωρών με το καλύτερο φαγητό στον κόσμο για το 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

Ιταλία – 96,92/100: Ζυμαρικά, πίτσα, κανόλι και ριζότο. Ελλάδα – 96,72/100: Σουβλάκι, τζατζίκι, ελιές και παραδοσιακές ταβέρνες. Πορτογαλία – 96,57/100: Θαλασσινά του Ατλαντικού, ψητές σαρδέλες και τα περίφημα pastel de nata. Ιαπωνία – 96,00/100: Η γαστρονομική σκηνή του Τόκιο και τα παραδοσιακά πανδοχεία ryokan. Τουρκία – 95,65/100: Κεμπάπ, μπαχαρικά και ο περίφημος μπακλαβάς του Γκαζιαντέπ. Ινδονησία – 95,87/100: Παραδοσιακές γεύσεις όπως το nasi goreng και το satay, με αναφορές στο Ουμπούντ και την Τζακάρτα. Ισπανία – 95,48/100: Pintxos, βασκικό cheesecake και παέγια. Ταϊλάνδη – 95,31/100: Noodles, κάρι, σούπες και το διάσημο street food της Μπανγκόκ. Κροατία – 94,39/100: Μεσογειακές γεύσεις, θαλασσινά ριζότο και παραδοσιακά πιάτα. Νότια Αφρική – 94,26/100: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου με κρέας, κοτόπουλο και αρνί, αλλά και σύγχρονη γαστρονομία.

*Με πληροφορίες από cntraveller.com

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