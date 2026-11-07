Ισραήλ: Ο πρόεδρος Χέρτζογκ έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Άιζενκοτ

Ο αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου και πρόεδρος του κόμματος Yashar έχει 28 μέρες προκειμένου να σχηματίσει τη νέα κυβέρνηση

Ελένη Ευστρατίου

Ισραήλ: Ο πρόεδρος Χέρτζογκ έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Άιζενκοτ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ ανέθεσε στον Γκάντι Άιζενκοτ, αντίπαλο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις εκλογές χωρίς απόλυτη πλειοψηφία.
  • Ο Άιζενκοτ έχει 28 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση, με δυνατότητα παράτασης 14 ημερών από τον πρόεδρο.
  • Η στήριξη της Ενωμένης Λίστας και του κόμματος Ραμ, που διαθέτουν συνολικά 19 έδρες, ήταν καθοριστική για την ανάθεση της εντολής στον Άιζενκοτ.
  • Εάν ο Άιζενκοτ αποτύχει, ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει το σχηματισμό κυβέρνησης σε άλλο βουλευτή, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και δυνατότητα νέων εκλογών σε περίπτωση αποτυχίας.
  • Μέχρι τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, η απερχόμενη κυβέρνηση παραμένει υπηρεσιακή.
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Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, επέλεξε σήμερα Σάββατο 7/11 τον Γκάντι Άιζενκοτ, αντίπαλο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να αναλάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, μετά τις εκλογές που δεν έδωσαν σε καμία παράταξη την πλειοψηφία.

Ο πρόεδρος του κόμματος «Yashar», Γκάντι Άιζενκοτ, θα λάβει την εντολή να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού επίσημα την Κυριακή στις 17:00, στην Προεδρική Κατοικία στην Ιερουσαλήμ.

Οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου δεν ανέδειξαν νικητή κανένα από τα κόμματα της ισραηλινής Βουλής, Κνέσετ, με αποτέλεσμα να ξεκινούν διαβουλεύσεις με τον πρόεδρο της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ.

Ο Χέρτσογκ, ολοκληρώνοντας την Πέμπτη (5/11) τις διαβουλεύσεις με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, αναγνώρισε ότι οι αριθμοί δίνουν σαφές προβάδισμα στον Άιζενκοτ, καθώς συγκέντρωσε τη στήριξη 67 από τους 120 βουλευτές της Κνέσετ, έναντι 46 που τάχθηκαν υπέρ του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ωστόσο, προειδοποίησε πως οι πολιτικές ισορροπίες παραμένουν περίπλοκες. «Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων μπορεί να φαίνονται ξεκάθαρα, αλλά το καθήκον μου είναι να διαπιστώσω ποιος μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Και αυτό δεν είναι απολύτως σαφές, λόγω των αμοιβαίων βέτο μεταξύ των πολιτικών συνασπισμών, αλλά και στο εσωτερικό τους», δήλωσε.

Καθοριστική αποδείχθηκε η απόφαση της Ενωμένης Λίστας να στηρίξει τον Άιζενκοτ, παρά τις σοβαρές πολιτικές διαφωνίες της με την αντιπολίτευση. Μαζί με το κόμμα Ραμ, οι δύο αραβικές παρατάξεις διαθέτουν συνολικά 19 έδρες, γεγονός που τις καθιστά κρίσιμο παράγοντα για την επόμενη κυβέρνηση.

Η στήριξή τους, ωστόσο, αφορά προς το παρόν την ανάθεση της εντολής και όχι απαραίτητα τη συμμετοχή σε κυβερνητικό συνασπισμό.

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ημερών

Σύμφωνα με τον νόμο του Ισραήλ, ο Άιζενκοτ θα έχει στη διάθεσή του 28 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση, ενώ ο πρόεδρος Χέρτζοκ μπορεί να χορηγήσει παράταση έως και 14 επιπλέον ημέρες, εάν κριθεί απαραίτητο.

Εάν ο υποψήφιος δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ενημερώσει τον Χέρτσογκ ότι η προσπάθεια απέτυχε ή αν παρουσιάσει μία κυβέρνηση που δεν καταφέρνει να κερδίσει ψήφο εμπιστοσύνης, ο Πρόεδρος πρέπει να αποφασίσει εντός τριών ημερών εάν θα αναθέσει το καθήκον σε άλλο μέλος της Κνεσέτ ή θα ενημερώσει τον Πρόεδρο της Κνεσέτ ότι δεν βλέπει καμία δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης.

Ο δεύτερος υποψήφιος θα έχει τότε 28 ημέρες για να σχηματίσει συνασπισμό, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Εάν αποτύχει και η δεύτερη προσπάθεια, ή εάν ο Χέρτσογκ αποφασίσει να μην ορίσει άλλον υποψήφιο, αρχίζει περίοδος 21 ημερών κατά την οποία τουλάχιστον 61 βουλευτές μπορούν να ζητήσουν από κοινού από τον πρόεδρο να αναθέσει το καθήκον σε συγκεκριμένο βουλευτή. Ο υποψήφιος αυτός θα έχει 14 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Σε περίπτωση αποτυχίας όλων των προσπαθειών, η Κνεσέτ θα διαλυθεί και θα διεξαχθούν νέες εκλογές. Μέχρις ότου μια νέα κυβέρνηση κερδίσει την εμπιστοσύνη της Κνεσέτ και αναλάβει τα καθήκοντά της, η απερχόμενη κυβέρνηση παραμένει στη θέση της με καθεστώς υπηρεσιακής κυβέρνησης.

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