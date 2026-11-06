Ισραήλ: 67 βουλευτές στηρίζουν τον Άιζενκοτ για πρωθυπουργό – Την Κυριακή αποφασίζει ο Χέρτσογκ

Snapshot Ο Γκάντι Άιζενκοτ συγκεντρώνει 67 από τις 120 κοινοβουλευτικές συστάσεις για πρωθυπουργός, έναντι 46 του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ θα αναθέσει την Κυριακή την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τις περίπλοκες πολιτικές ισορροπίες.

Τα αραβικά κόμματα, με συνολικά 19 έδρες, στηρίζουν προσωρινά τον Άιζενκοτ μόνο για την ανάθεση της εντολής, όχι απαραίτητα για συμμετοχή σε κυβέρνηση.

Ο Νετανιάχου έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με τον συνασπισμό του να περιορίζεται σε 53 έδρες, και αμφισβητεί την εκλογική διαδικασία χωρίς αποδοχή από τις αρχές.

Ο Άιζενκοτ έχει 28 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση, με πιθανή παράταση 14 ημερών, ενώ η αποτυχία σχηματισμού μπορεί να οδηγήσει σε νέες εκλογές. Snapshot powered by AI

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου αναμένεται να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, με τον Γκάντι Άιζενκοτ να συγκεντρώνει τη στήριξη 67 από τους 120 βουλευτές της Κνέσετ, έναντι 46 που τάχθηκαν υπέρ του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η εξέλιξη ενισχύει σημαντικά τη θέση του πρώην αρχηγού του ισραηλινού στρατού, μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, χωρίς ωστόσο να διασφαλίζει ότι θα καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ο Χέρτσογκ, ολοκληρώνοντας την Πέμπτη (5/11) τις διαβουλεύσεις με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, αναγνώρισε ότι οι αριθμοί δίνουν σαφές προβάδισμα στον Άιζενκοτ, αλλά προειδοποίησε πως οι πολιτικές ισορροπίες παραμένουν περίπλοκες.

«Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων μπορεί να φαίνονται ξεκάθαρα, αλλά το καθήκον μου είναι να διαπιστώσω ποιος μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Και αυτό δεν είναι απολύτως σαφές, λόγω των αμοιβαίων βέτο μεταξύ των πολιτικών συνασπισμών, αλλά και στο εσωτερικό τους», δήλωσε.

O πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, AP

Τα αραβικά κόμματα κρατούν το κλειδί

Καθοριστική αποδείχθηκε η απόφαση της Ενωμένης Λίστας να στηρίξει τον Άιζενκοτ, παρά τις σοβαρές πολιτικές διαφωνίες της με την αντιπολίτευση. Μαζί με το κόμμα Ραμ, οι δύο αραβικές παρατάξεις διαθέτουν συνολικά 19 έδρες, γεγονός που τις καθιστά κρίσιμο παράγοντα για την επόμενη κυβέρνηση.

Η στήριξή τους, ωστόσο, αφορά προς το παρόν την ανάθεση της εντολής και όχι απαραίτητα τη συμμετοχή σε κυβερνητικό συνασπισμό. Ορισμένοι από τους δυνητικούς συμμάχους του Άιζενκοτ έχουν αποκλείσει τη συνεργασία με αραβικά κόμματα, δημιουργώντας ένα δύσκολο πολιτικό παζλ.

Παράλληλα, το υπερορθόδοξο κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά, παραδοσιακός σύμμαχος του Νετανιάχου, επέλεξε να μην προτείνει κανέναν υποψήφιο, στερώντας από τον απερχόμενο πρωθυπουργό επτά επιπλέον συστάσεις.

Η δύσκολη επόμενη ημέρα για τον Νετανιάχου

Παρότι το Λικούντ παρέμεινε πρώτο κόμμα με 27 έδρες, έναντι 21 του Γιασάρ του Άιζενκοτ, ο κυβερνητικός συνασπισμός του Νετανιάχου περιορίστηκε στις 53 έδρες, χάνοντας την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο 77χρονος πρωθυπουργός, που επιδιώκει έβδομη θητεία, αμφισβητεί την εκλογική διαδικασία, διατυπώνοντας καταγγελίες για παρατυπίες που αφορούν τα αραβικά κόμματα. Οι ισχυρισμοί του απορρίπτονται από τις αρμόδιες εκλογικές αρχές.

Εφόσον ο Χέρτσογκ αναθέσει την εντολή στον Άιζενκοτ, εκείνος θα διαθέτει 28 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση, με δυνατότητα παράτασης 14 ημερών. Αν οι προσπάθειες αποτύχουν και δεν προκύψει άλλος βιώσιμος συνασπισμός, το Ισραήλ κινδυνεύει να οδηγηθεί σε νέες εκλογές.

Για την ώρα, ο Άιζενκοτ έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα, αλλά η πραγματική δοκιμασία αρχίζει με τη συγκρότηση μιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που θα μπορέσει να κυβερνήσει.

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