Ισραήλ: Η πρώτη δήλωση Νετανιάχου μετά τις εκλογές - Διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ εμφανίστηκε για πρώτη φορά έπειτα από οκτώ ημέρες, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μιας κυβέρνησης που θα στηρίζεται σε «κόμματα υποστηρικτών της τρομοκρατίας» και ζητώντας τον σχηματισμό «ευρείας κυβέρνησης εθνικής ενότητας υπό την ηγεσία του Λικούντ».

Δημήτρης Μάνωλης

Ισραήλ: Η πρώτη δήλωση Νετανιάχου μετά τις εκλογές - Διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε για τον κίνδυνο κυβέρνησης που στηρίζεται σε αραβικά κόμματα τα οποία χαρακτήρισε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας».
  • Ζήτησε τον σχηματισμό ευρείας κυβέρνησης εθνικής ενότητας υπό την ηγεσία του Λικούντ, με συμμετοχή όλων των σιωνιστικών κομμάτων.
  • Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ ξεκίνησε διαβουλεύσεις με τα κοινοβουλευτικά κόμματα για την ανάθεση εντολής σχηματισμού κυβέρνησης.
  • Το αραβικό κόμμα Ραάμ πρότεινε τον Γκάντι Αϊζενκότ για την ανάληψη της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης, ενώ το κόμμα Ντέγκελ ΧαΤορά ανακοίνωσε αποχή από την υποστήριξη υποψηφίου.
  • Ο Νετανιάχου έχει προς το παρόν τη στήριξη 46 βουλευτών για την ανάθεση της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης.
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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δεν είχε εμφανιστεί δημοσίως από τη βραδιά των εκλογών, έδωσε στη δημοσιότητα το βράδυ της Τετάρτης την πρώτη βιντεοσκοπημένη δήλωσή του από την προηγούμενη Τρίτη.

Σε αυτήν υποστήριξε ότι τα αραβικά κόμματα είναι «κόμματα υποστηρικτών της τρομοκρατίας» και προειδοποίησε ότι μια κυβέρνηση που θα βασίζεται στη στήριξή τους «δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την πρόκληση του ριζοσπαστικού Ισλάμ, το οποίο μας απειλεί τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό».

Ο Νετανιάχου, ο οποίος μετά τις εκλογές είχε δημοσιεύσει αρκετές γραπτές ανακοινώσεις με τις οποίες αμφισβητούσε τα εκλογικά αποτελέσματα, απηύθυνε έκκληση για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

«Μόνο μια ευρεία εθνική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Λικούντ και τη δική μου ηγεσία, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι συνιστώσες του εθνικού συνασπισμού και όλα τα σιωνιστικά κόμματα που επιθυμούν να προσχωρήσουν, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση», δήλωσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι «οι επικεφαλής του αριστερού συνασπισμού ασχολούνται με τον σχηματισμό μιας περιορισμένης κυβέρνησης μειοψηφίας, η οποία θα εξαρτάται από τη στήριξη αυτών των υποστηρικτών της τρομοκρατίας».

«Παράλληλα, διακηρύσσουν από κάθε βήμα αδύνατους όρους, που έχουν ως στόχο να αποκλείσουν εκ των προτέρων κάθε δυνατότητα σχηματισμού μιας ευρείας εθνικής κυβέρνησης. Προτάσσουν το πολιτικό τους συμφέρον έναντι του εθνικού συμφέροντος», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι τα κόμματα του λεγόμενου «συνασπισμού της αλλαγής» έχουν δηλώσει πως δεν πρόκειται να στηριχθούν στα αραβικά κόμματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Ωστόσο, προς το παρόν παραμένει ασαφές πώς θα μπορούσε να σχηματιστεί μια τέτοια κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή ή τη στήριξή τους.

Ένα ακόμη πολιτικό πρόσωπο που είχε «εξαφανιστεί» από τη δημόσια ζωή μετά τις εκλογές ήταν ο Αριέ Ντερί, ο οποίος επίσης δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως. Ωστόσο, το βράδυ της Τετάρτης εξέδωσε την πρώτη του δήλωση, ανακοινώνοντας ότι θα συνεχίσει να ηγείται του κόμματος Σας (Shas).

Ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, ξεκίνησε το απόγευμα τον κύκλο διαβουλεύσεων με τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Κνεσέτ, ενόψει της ανάθεσης της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης.

Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν έως το βράδυ της Πέμπτης. Μετά την ολοκλήρωσή τους, ο πρόεδρος θα αποφασίσει σε ποιο πολιτικό πρόσωπο θα αναθέσει την εντολή, με βάση τις προοπτικές σχηματισμού κυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, το αραβικό κόμμα Ραάμ ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να προτείνει τον πρόεδρο του κόμματος Yashar!, Γκάντι Αϊζενκότ, για την ανάληψη της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης.

Με την απόφαση αυτή συντάχθηκε με τα υπόλοιπα κόμματα του «συνασπισμού της αλλαγής».

Λίγο αργότερα, ο ραβίνος Ντοβ Λάντο γνωστοποίησε την απόφασή του στο κόμμα Ντέγκελ ΧαΤορά (Degel HaTorah), το οποίο θα απόσχει από τη διαδικασία υποστήριξης οποιουδήποτε υποψηφίου.

Η εξέλιξη αυτή αφήνει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, με τη στήριξη μόλις 46 βουλευτών για την ανάθεση της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης.

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