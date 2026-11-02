Ισραήλ: Ο Χέρτσογκ ξεκινά τις διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης από τα μικρότερα κόμματα

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, θα ξεκινήσει την Τετάρτη τις διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των κομμάτων που εξελέγησαν στην 26η Κνεσέτ, αρχίζοντας από τις μικρότερες κοινοβουλευτικές παρατάξεις.

Πρόκειται για μια ασυνήθιστη επιλογή, η οποία διαφοροποιείται από την πρακτική που ακολουθήθηκε σε προηγούμενες διαδικασίες σχηματισμού κυβερνητικού συνασπισμού, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η ισραηλινή Προεδρία, σύμφωνα με τον ισραηλινό ιστότοπο jpost.com.

Αντί να ξεκινήσει τις συναντήσεις του με τα μεγαλύτερα κόμματα, ο Χέρτσογκ θα δεχθεί τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών παρατάξεων κατά αύξουσα σειρά εδρών.

Οι διαβουλεύσεις θα αρχίσουν με τον σχηματισμό Θρησκευτικός Σιωνισμός-Ζεχούτ και θα ολοκληρωθούν το βράδυ της Πέμπτης με το Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με την ισραηλινή Προεδρία, η απόφαση αποσκοπεί στο να «ενθαρρύνει τη σκέψη έξω από τα καθιερωμένα πλαίσια», δίνοντας στον Χέρτσογκ τη δυνατότητα να εξετάσει περισσότερα πιθανά σχήματα κυβερνητικής συνεργασίας προτού συναντηθεί με τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές παρατάξεις.

Οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ισραηλινά κόμματα βρίσκονται αντιμέτωπα με τη δύσκολη εξίσωση του σχηματισμού κυβέρνησης, μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Κανένα από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, το Λικούντ και το Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ, δεν διαθέτει σαφή δρόμο προς την εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 61 εδρών στην Κνεσέτ.

Ο Χέρτσογκ έχει υπογραμμίσει τη σημασία της αναζήτησης συμβιβαστικών λύσεων, προκειμένου να αποτραπεί η προσφυγή σε νέες εκλογές. Η ασυνήθιστη σειρά των διαβουλεύσεων ενδέχεται να επιτρέψει στα μικρότερα κόμματα να καταθέσουν εναλλακτικές προτάσεις κυβερνητικής συνεργασίας, πριν από τις συναντήσεις του προέδρου με τον Νετανιάχου και τον Άιζενκοτ.

Στη δήλωσή του, ο Ισραηλινός πρόεδρος επισήμανε ότι θα ακούσει τις θέσεις όλων των κοινοβουλευτικών παρατάξεων, επιδιώκοντας «να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα, να διευρύνει τον διάλογο και να διερευνήσει κάθε οδό που θα μπορούσε να συμβάλει στην πρόοδο της διαδικασίας».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί και δεύτερος γύρος διαβουλεύσεων, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Τελευταίες οι συναντήσεις με το Γιασάρ και το Λικούντ

Οι διαβουλεύσεις θα ξεκινήσουν την Τετάρτη στις 17:00 με τον σχηματισμό Θρησκευτικός Σιωνισμός–Ζεχούτ. Θα ακολουθήσουν το κόμμα Σας στις 18:15 και το Ισραέλ Μπεϊτένου στις 19:30.

Οι συναντήσεις θα συνεχιστούν το πρωί της Πέμπτης, με πρώτο το κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά στις 08:30. Στη συνέχεια, ο Χέρτσογκ θα υποδεχθεί το Οτσμά Γεχουντίτ στις 09:45, τους Δημοκράτες στις 11:00 και το Ραάμ στις 12:15.

Μετά τη μεσημβρινή διακοπή, ο πρόεδρος θα συναντηθεί με την Κοινή Λίστα στις 16:45, το Μπ'Γιαχάντ στις 18:00 και το Γιασάρ στις 19:15.

Ο κύκλος των διαβουλεύσεων θα ολοκληρωθεί στις 20:30 με τη συνάντηση του Χέρτσογκ με τους εκπροσώπους του Λικούντ.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, κάθε κοινοβουλευτική παράταξη θα έχει τη δυνατότητα να προτείνει έναν βουλευτή στον οποίο θεωρεί ότι πρέπει να ανατεθεί η εντολή σχηματισμού της επόμενης κυβέρνησης.

Παρότι ο αριθμός των κομμάτων και των βουλευτών που υποστηρίζουν κάθε υποψήφιο έχει ιδιαίτερη σημασία, ο πρόεδρος δεν υποχρεούται από τον νόμο να αναθέσει την εντολή στον υποψήφιο που συγκεντρώνει τις περισσότερες συστάσεις.

Αντιθέτως, ο Χέρτσογκ καλείται να κρίνει ποιος βουλευτής διαθέτει τις περισσότερες πιθανότητες να σχηματίσει βιώσιμη κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον Θεμελιώδη Νόμο περί Κυβέρνησης του Ισραήλ, ο βουλευτής που λαμβάνει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης διαθέτει προθεσμία 28 ημερών για να συγκροτήσει κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο πρόεδρος μπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να παρατείνει την προθεσμία κατά έως 14 επιπλέον ημέρες.

Εάν ο εντολοδόχος αποτύχει να σχηματίσει κυβέρνηση, ο νόμος προβλέπει περαιτέρω διαδικασίες, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν στην ανάθεση της εντολής σε άλλον βουλευτή.