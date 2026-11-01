Ισραήλ - Μήνυμα προέδρου σε πολιτικούς αρχηγούς: Κατεβείτε από τα δέντρα και δείτε τη πραγματικότητα

Snapshot Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισάακ Χέρτζογκ, κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς να κατεβούν από τα «δέντρα» και να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα για να αποφευχθεί νέος γύρος εκλογών.

Την Τετάρτη θα παραλάβει τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών και στη συνέχεια θα ξεκινήσει διαβουλεύσεις με όλα τα κόμματα στην Προεδρική Κατοικία.

Ο Χέρτζογκ ζήτησε από τους πολιτικούς να προσέλθουν στις συζητήσεις με ανοιχτό μυαλό και να βρουν δημιουργικές λύσεις για να αποφευχθούν νέες εκλογές.

Ο πρόεδρος τόνισε πως οι υποψήφιοι κάνουν μεγάλες υποσχέσεις προεκλογικά, αλλά τώρα πρέπει να αποδεχτούν τα δεδομένα των αποτελεσμάτων και να συνεργαστούν με μετριοπάθεια.

Η Προεδρική Κατοικία θα προσπαθήσει να λειτουργήσει ως γέφυρα για την επίλυση των πολιτικών διαφορών με προσοχή και ρεαλισμό. Snapshot powered by AI

Ξεκάθαρο μήνυμα στους πολιτικούς αρχηγούς να ρίξουν τους τόνους και να βάλουν νερό στο κρασί τους προκειμένου να μην υπάρξει νέος γύρος εκλογών έστειλε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισάακ Χέρτζογκ.

Ο Χέρτζογκ ζήτησε από τους πολιτικούς αρχηγούς: «Σταματήστε να σκαρφαλώνετε σε δέντρα και αντιμετωπίστε κατά πρόσωπο την πραγματικότητα».

«Την ερχόμενη Τετάρτη, θα παραλάβω τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών από τον πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής… τον δικαστή Νοάμ Σόλμπεργκ», δήλωσε ο Χέρτζογκ κατά τη διάρκεια κρατικής τελετής μνήμης για τον πρώτο πρόεδρο του Ισραήλ, Χαΐμ Βάιζμαν.

«Στη συνέχεια, θα ξεκινήσω διαβουλεύσεις στην Προεδρική Κατοικία. Η Προεδρική Κατοικία θα είναι ανοιχτή σε όλες τις παρατάξεις και τα κόμματα», διεμήνυσε ο Ισραηλινός πρόεδρος. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από την εκλογική επιτροπή στις 4 Νοεμβρίου.

Αμέσως μετά ο Χέρτζογκ θα ζητήσει από τους ηγέτες των κοινοβουλευτικών ομάδων της Κνεσέτ να προτείνουν πρόσωπο για πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος του Ισραήλ είπε ότι ελπίζει οι πολιτικοί αρχηγοί να πάνε στις συζητήσεις με «ανοιχτό μυαλό» και να είναι έτοιμοι να «βρουν δημιουργικές λύσεις για να αποφευχθούν νέες εκλογές».

Σημείωσε ότι οι υποψήφιοι αναπόφευκτα «σκαρφαλώνουν σε ψηλά δέντρα» κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής εκστρατείας για να δείξει τις μεγάλες υποσχέσεις που δίνουν στους ψηφοφόρους τους. «Όμως οι εκλογές τελείωσαν, τα εκλογικά αποτελέσματα είναι δεδομένο γεγονός. Είναι η πραγματικότητα», τόνισε ο Χέρτζογκ.

«Και ήρθε η ώρα να πούμε σε όλους τους ηγέτες: σταματήστε να σκαρφαλώνετε στα δέντρα και αντιμετωπίστε κατά πρόσωπο την πραγματικότητα. Αυτή την εβδομάδα, στην Προεδρική Κατοικία, θα προσπαθήσουμε να στήσουμε γέφυρες, ώστε οι ηγέτες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, με μετριοπάθεια και προσοχή», είπε.