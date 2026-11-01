Ισραηλινά ΜΜΕ: Το παρασκήνιο του τηλεφωνήματος Τραμπ στον Νετανιάχου – Τι συζήτησαν

Snapshot Ο Νετανιάχου πιέζει τον Τραμπ για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ προτιμά να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν και αποφεύγει την άμεση στρατιωτική παρέμβαση.

Οι διαπραγματεύσεις με μεσολάβηση του Κατάρ προβλέπουν άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εντός δύο ημερών μετά τη συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

Οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν έτοιμο σχεδιασμό για νέες επιθέσεις στο Ιράν σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών.

Η στρατηγική Τραμπ συνδυάζει ειρηνευτικές προσπάθειες με προετοιμασία για στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Το παρασκήνιο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου το πρωί του Σαββάτου αποκαλύπτει το ισραηλινό Κανάλι 12.

Σύμφωνα με πηγές του ισραηλινού τηλεοπτικού δικτύου, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μία άμεση και χωρίς περιστροφές συζήτηση με τον Νετανιάχου για τις συνομιλίες που έχουν ΗΠΑ – Ιράν μέσω των διπλωματών του Κατάρ.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, οι Ιρανοί και Καταριανοί διαπραγματευτές έχουν καταλήξει σε ένα σχέδιο που προβλέπει άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εντός δύο ημερών από την ημέρα της υπογραφής της συμφωνίας τερματισμού του πολέμου.

Το Κανάλι 12 αναφέρει ότι σύμφωνα με αμερικανική και ισραηλινή πηγή, ο Νετανιάχου πιέζει τον Τραμπ να ξεκινήσει τα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στο Κογκρέσο στις 3 Νοεμβρίου και εμφανίζεται προβληματισμένος για τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

F-35 σταθμευμένο σε αεροπλανοφόρο U.S. Central Command

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επιθυμεί σε αυτή τη φάση τις διαπραγματεύσεις να πάρουν τον χρόνο τους και να ολοκληρωθούν και δεν θέλει παρέμβαση του Ισραήλ.

Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα δημοσιεύματα ότι οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν έτοιμο σχεδιασμό για νέα χτυπήματα κατά του Ιράν. Η στρατηγική του Τραμπ, όπως συνέβη και στα πλήγματα κατά του Ιράν με τις επιχειρήσεις «Midnight Hammer» τον Ιούνιο του 2025 και «Fierce Fury» τον περασμένο Φεβρουάριο, κινείται σε δύο μέτωπα ταυτόχρονα.

Πρώτον επιχειρήσει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν προκειμένου να ξεκινήσουν εκ νέου οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις αλλά ετοιμάζεται για την κατάρρευση των συνομιλιών και για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.