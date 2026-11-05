Ισραήλ: Η Κοινή Λίστα στηρίζει τον Άιζενκοτ για πρωθυπουργό -Εξασφαλίζει την υποστήριξη 67 βουλευτών

Snapshot Η «Κοινή Λίστα» προτείνει τον Γκάντι Άιζενκοτ για πρωθυπουργό του Ισραήλ, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη 67 βουλευτών.

Η υποστήριξη της «Κοινής Λίστας» δίνει στον Άιζενκοτ την απόλυτη πλειοψηφία στην Κνεσέτ, ξεπερνώντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η απόφαση της «Κοινής Λίστας» βασίζεται στην επιθυμία να αποτραπεί η επιστροφή του Νετανιάχου στην εξουσία.

Τα κόμματα που υποστηρίζουν τον Άιζενκοτ δεν έχουν δεσμευτεί για συμμετοχή σε κυβερνητικό συνασπισμό υπό την ηγεσία του.

Η κίνηση αυτή στοχεύει στη διεύρυνση της διαφοράς υποστήριξης από τον Νετανιάχου και στην αποφυγή κυβέρνησης εθνικής ενότητας με πρωθυπουργό τον Νετανιάχου. Snapshot powered by AI

Η Συμμαχία «Κοινή Λίστα», που αποτελείται από κυρίως αραβικά κόμματα, ανακοίνωσε ότι θα προτείνει στον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, τον πρόεδρο του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, για τη θέση του επόμενου πρωθυπουργού της χώρας.

Ο Άιζενκοτ είχε ήδη εξασφαλίσει την υποστήριξη περισσότερων μελών της Κνεσέτ από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, προβλέπεται να λάβει τη στήριξη 67 βουλευτών από τους συνολικά 120 της Κνεσέτ, έναντι 46 του Νετανιάχου, το κόμμα του οποίου, το Λικούντ, επιχειρεί να παραμείνει στην εξουσία παρά το εκλογικό αποτέλεσμα.

Αυτό δεν σημαίνει, πάντως, ότι τα κόμματα που τον υποστηρίζουν θα συμμετάσχουν τελικά σε κυβερνητικό συνασπισμό υπό την ηγεσία του.

Η «Κοινή Λίστα» ανακοίνωσε ότι η ομόφωνη απόφαση των τριών παρατάξεων που τη συγκροτούν ελήφθη «ως απάντηση στο αίτημα της κοινωνίας να αποτραπεί η επιστροφή του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του στην εξουσία».

Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η στήριξη προς τον Άιζενκοτ είναι σημαντική, παρά το γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν επιδείξει μέχρι στιγμής επαρκή προθυμία να «αντιταχθούν στην πολιτική του Νετανιάχου, αλλά και να καταπολεμήσουν την υποκίνηση μίσους κατά των Αράβων πολιτών και τις προσπάθειες υπονόμευσης της νομιμοποίησης των πολιτικών τους επιλογών».

«Παρότι ο Άιζενκοτ έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερη στήριξη από τον Νετανιάχου, θεωρούμε σημαντικό να διευρυνθεί η μεταξύ τους διαφορά», σημειώνει η «Κοινή Λίστα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει τις προοπτικές κυβερνητικής αλλαγής και να περιορίσει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας, στην οποία ο Νετανιάχου θα παρέμενε στην εξουσία.

Αντιπροσωπεία της «Κοινής Λίστας» αναμένεται να παρουσιάσει επισήμως την πρότασή της στον πρόεδρο Χέρτσογκ σήμερα το απόγευμα.

Η «Κοινή Λίστα» (Joint List) είναι εκλογική συμμαχία αραβικών και αριστερών κομμάτων του Ισραήλ, που εκπροσωπεί κυρίως την αραβική μειονότητα της χώρας. Συγκροτήθηκε αρχικά το 2015 και επανενώθηκε τον Αύγουστο του 2026, με τη συμμετοχή τριών κομμάτων: του αριστερού Hadash, του αραβικού Ta’al και του εθνικιστικού Balad. Επικεφαλής της είναι ο Γιούσεφ Τζαμπαρίν, ενώ σημαντικό στέλεχος παραμένει ο Αχμάντ Τίμπι. Υποστηρίζει την ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής και την ισότητα των Αράβων πολιτών. Στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου 2026 εξασφάλισε 11 από τις 120 έδρες της Κνεσέτ, αποκτώντας σημαντικό ρόλο στις μετεκλογικές διεργασίες.

Προβάδισμα Άιζενκοτ, αλλά αβέβαιος ο σχηματισμός κυβέρνησης

Οι διαβουλεύσεις της Τετάρτης αποτύπωσαν τον αρχικό συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ των δύο βασικών διεκδικητών της πρωθυπουργίας.

Ο Νετανιάχου εξασφάλισε τη στήριξη του Θρησκευτικού Σιωνιστικού Κόμματος, του Zehut και του Shas, ενώ το κόμμα Ισραέλ Μπεϊτένου του Αβίγκντορ Λίμπερμαν τάχθηκε υπέρ του Άιζενκοτ.

Από τα κόμματα που επρόκειτο να συναντήσουν τον Χέρτσογκ την Πέμπτη, το Ράαμ, οι Δημοκράτες, το Beyachad και το Yashar! είχαν ανακοινώσει τη στήριξή τους στον Άιζενκοτ.

Η Εβραϊκή Ισχύς (Otzma Yehudit) υποστήριξε τον Νετανιάχου, όπως και το Λικούντ.

Η Κοινή Λίστα, ένας πολιτικός συνασπισμός που εκπροσωπεί κυρίως Άραβες ψηφοφόρους, ανακοίνωσε πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή της με τον Χέρτσογκ ότι θα προτείνει τον Άιζενκοτ.

Αντίθετα, η Ενωμένη Τορά αποφάσισε να μη στηρίξει κανέναν από τους δύο υποψηφίους, παρά τις προσπάθειες του Νετανιάχου να εξασφαλίσει την υποστήριξη βουλευτών που συνδέονται με τη δεξιότερη πτέρυγά της.

Ο υπερορθόδοξος συνασπισμός αποτελείται από δύο παρατάξεις, την Αγκουντάτ Ισραέλ και τη Ντέγκελ ΧαΤορά, οι οποίες είχαν αρχικά ανακοινώσει ότι θα απέχουν από τη διαδικασία υπόδειξης υποψηφίου.

Ωστόσο, την Τετάρτη εντάθηκαν οι εικασίες ότι δύο πρώην βουλευτές της Αγκουντάτ Ισραέλ, ο Μέιρ Πόρους και ο Ελιακίμ Σταρκ, θα διαφοροποιούνταν και θα υποστήριζαν τον Νετανιάχου, έπειτα από επαφές μαζί του.

Οι δύο πολιτικοί θεωρούνται εκπρόσωποι της δεξιάς πτέρυγας της Ενωμένης Τορά και ενδεχόμενοι υποστηρικτές της προσπάθειας του Νετανιάχου να παραμείνει στην εξουσία.

Παρά τις πιέσεις, το κόμμα αποφάσισε τελικά να μην προτείνει κανέναν υποψήφιο.

Η εξέλιξη αυτή αφήνει τον Άιζενκοτ σε τροχιά ολοκλήρωσης των διαβουλεύσεων με σημαντικό προβάδισμα.

Οι υπερορθόδοξοι αρνούνται να στηρίξουν οποιονδήποτε υποψήφιο

Οι εκπρόσωποι της Ενωμένης Τορά ήταν οι πρώτοι που έφθασαν στην προεδρική κατοικία το πρωί της Πέμπτης.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν οι βουλευτές Γιτζάκ Πίντρους, Γιτζάκ Γκόλντκνοπφ και Μοσέ Ρόζενταλ, καθώς και ο γραμματέας του κόμματος Αμιτάι Σούλμαν και ο συνεργάτης του Γκόλντκνοπφ, Μότι Μπάμπτσικ.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Χέρτσογκ υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου παρά τις πολιτικές διαφορές.

«Σε αυτό το κτίριο, όλοι έχουν το δικαίωμα να λένε οτιδήποτε και να συναντούν οποιονδήποτε», δήλωσε ο πρόεδρος.

Η συζήτηση στράφηκε γρήγορα σε ένα από τα πλέον διχαστικά ζητήματα της ισραηλινής εσωτερικής πολιτικής: την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία των υπερορθόδοξων Εβραίων.

Το ζήτημα έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη ένταση λόγω της σοβαρής έλλειψης στρατιωτικού προσωπικού στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, έπειτα από χρόνια πολεμικών επιχειρήσεων.

Επί δεκαετίες, πολλοί υπερορθόδοξοι άνδρες που σπουδάζουν με πλήρη φοίτηση σε θρησκευτικές σχολές, γνωστές ως γιεσίβα, εξαιρούνται ή λαμβάνουν αναβολή από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Το καθεστώς αυτό έχει βρεθεί αντιμέτωπο με αυξανόμενες νομικές αμφισβητήσεις και δημόσια κριτική, ιδίως καθώς ο στρατός αναζητεί επιπλέον προσωπικό.

Ο Πίντρους εξέφρασε ανησυχία για αυτό που περιέγραψε ως υποκίνηση μίσους κατά της υπερορθόδοξης κοινότητας και για τη μεταχείριση των σπουδαστών θρησκευτικών σχολών, εν μέσω των πιέσεων για διεύρυνση της στρατολόγησης.

Όταν ο Χέρτσογκ ρώτησε τι αναμένει η Ενωμένη Τορά από την επόμενη κυβέρνηση, ο Πίντρους απάντησε ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει «μια πραγματικότητα στην οποία οι μελετητές της Τορά διώκονται».

Ο Χέρτσογκ επέμεινε, ζητώντας να μάθει αν η αντιπροσωπεία θα υποστήριζε ένα σύστημα που θα υποχρέωνε τους υπερορθόδοξους άνδρες οι οποίοι δεν ασχολούνται με θρησκευτικές σπουδές να καταταγούν στον στρατό.

«Έχετε κάποιο πλαίσιο για τη στράτευση; Συμφωνείτε ότι όσοι δεν σπουδάζουν πρέπει να υπηρετούν;», ρώτησε.

Ο Πίντρους απάντησε ότι η πάγια θέση της Ενωμένης Τορά βασίζεται στην αρχή Torato Umanuto, εβραϊκή έκφραση που σημαίνει ότι η μελέτη της Τορά αποτελεί την πλήρη απασχόληση ενός ανθρώπου.

«Η παραδοσιακή θέση της Ενωμένης Τορά είναι ότι αυτή η ρύθμιση αφορά όσους έχουν ως κύρια απασχόλησή τους τη μελέτη της Τορά», δήλωσε.

Ο Γκόλντκνοπφ υπογράμμισε αργότερα ότι το κόμμα δεν δεσμεύεται από κανένα από τα δύο πολιτικά στρατόπεδα.

«Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ανήκουμε σε κανένα μπλοκ», δήλωσε.

Η τοποθέτηση αυτή επιβεβαίωσε την απόφαση του κόμματος να μην υποστηρίξει κανέναν υποψήφιο και άφησε να εννοηθεί ότι η τελική στάση του απέναντι σε ενδεχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό θα εξαρτηθεί από διαπραγματεύσεις για θρησκευτικά και άλλα ζητήματα πολιτικής.

Ο Χέρτσογκ πιέζει για το ζήτημα των εξαιρέσεων από τη στράτευση

Ο Χέρτσογκ συνέχισε να θέτει ερωτήματα στους εκπροσώπους των υπερορθοδόξων σχετικά με το κατά πόσον είναι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν έναν νέο νόμο για τη στρατιωτική θητεία, ο οποίος θα μπορούσε να εξασφαλίσει ευρύτερη κοινωνική και πολιτική αποδοχή.

«Έχετε κάποιο διαφορετικό πλαίσιο από εκείνο που ίσχυε μέχρι σήμερα; Δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα θέσπισης νόμου για τη στράτευση που θα μπορούσε να εξασφαλίσει ευρύτερη συναίνεση;», ρώτησε.

Ζήτησε επίσης σαφή απάντηση στο ερώτημα αν το κόμμα θεωρεί ότι οι υπερορθόδοξοι άνδρες που δεν μελετούν την Τορά πρέπει να υπηρετούν στον στρατό.

Ο Πίντρους επέμεινε ότι η θέση της Ενωμένης Τορά παραμένει αμετάβλητη από την ίδρυση του Ισραήλ το 1948.

Πρόσθεσε ότι το νομοθετικό πλαίσιο που ρύθμιζε το ζήτημα είχε καθιερωθεί στο παρελθόν και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τον νόμο Ταλ, ο οποίος επιχείρησε να ρυθμίσει τις αναβολές στράτευσης των σπουδαστών των γιεσίβα.

Ο Χέρτσογκ αμφισβήτησε αυτή την παρουσίαση, παραπέμποντας στην προηγούμενη διεύρυνση των εξαιρέσεων κατά τη διακυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Μεναχέμ Μπέγκιν.

«Αυτό άλλαξε επί κυβέρνησης Μπέγκιν, όταν η συμφωνία του κυβερνητικού συνασπισμού καθόρισε ότι όλοι θα εξαιρούνται αντί να υπάρχει συγκεκριμένη ποσόστωση», δήλωσε.

Η ανταλλαγή απόψεων ανέδειξε τη διαχρονική διαφωνία σχετικά με την ιστορική βάση και το εύρος των εξαιρέσεων από τη στρατιωτική θητεία.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει επανειλημμένα αστάθεια σε ισραηλινούς κυβερνητικούς συνασπισμούς. Τα υπερορθόδοξα κόμματα ζητούν την προστασία των θρησκευτικών σπουδών, ενώ άλλες πολιτικές παρατάξεις επιδιώκουν τη διεύρυνση των υποχρεώσεων στρατιωτικής θητείας.

Ο πρόεδρος επικαλείται τις ειδικές στρατιωτικές μονάδες υπερορθοδόξων

Ο Χέρτσογκ υποστήριξε ότι ο στρατός διαθέτει ήδη μοντέλα που ανταποκρίνονται στις θρησκευτικές απαιτήσεις των υπερορθόδοξων στρατιωτών.

Αναφέρθηκε σε επίσκεψή του στην Ταξιαρχία των Ασμοναίων, έναν στρατιωτικό σχηματισμό που δημιουργήθηκε ειδικά για υπερορθόδοξους νεοσύλλεκτους.

«Την παραμονή της Τισά ΜπεΑβ επισκέφθηκα την Ταξιαρχία των Ασμοναίων και είδα μια πλήρως υπερορθόδοξη ταξιαρχία να λειτουργεί υπό τις διαταγές του Γενικού Επιτελείου», δήλωσε.

Η Τισά ΜπεΑβ είναι ετήσια ημέρα πένθους στην εβραϊκή παράδοση, κατά την οποία τιμάται η καταστροφή των αρχαίων Ναών της Ιερουσαλήμ και άλλες τραγωδίες της εβραϊκής ιστορίας.

«Υπάρχουν μοντέλα στα οποία οι υπερορθόδοξοι στρατιώτες μπορούν να βρουν τη θέση τους, διατηρώντας την υπερορθόδοξη ταυτότητά τους», σημείωσε.

Κατά τη συζήτηση, ο Χέρτσογκ έθεσε επίσης το ζήτημα του σχεδιασμού για τις επόμενες γενιές και της διδασκαλίας βασικών μαθημάτων στα υπερορθόδοξα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Πολλά υπερορθόδοξα σχολεία δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη θρησκευτική εκπαίδευση, ενώ το κατά πόσον διδάσκουν μαθήματα όπως τα Μαθηματικά και τα Αγγλικά αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο Πίντρους εξέφρασε επιφυλάξεις για την προοπτική μιας «κοινωνικής αλλαγής», υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα του επιθυμεί περισσότερο μια «οικονομική αλλαγή».

Η τοποθέτηση αυτή ανέδειξε την προτίμηση της Ενωμένης Τορά για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων της υπερορθόδοξης κοινότητας, χωρίς θεμελιώδεις αλλαγές στη θρησκευτική και κοινωνική δομή της.

Η Εβραϊκή Ισχύς στηρίζει τον Νετανιάχου και καταγγέλλει εκλογική νοθεία

Ακολούθησαν οι εκπρόσωποι του ακροδεξιού κόμματος Εβραϊκή Ισχύς, με τη συμμετοχή των βουλευτών Λιμόρ Σον Χαρ-Μέλεχ, Γιτζάκ Βάσερλαουφ, Γιτζάκ Κρόιζερ και Αμιχάι Ελιγιάχου.

Ο Βάσερλαουφ άρχισε με πολιτική τοποθέτηση, στην οποία αναφέρθηκε στα επιτεύγματα του κόμματός του κατά τη θητεία της απερχόμενης κυβέρνησης. Στη συνέχεια υποστήριξε επισήμως, όπως αναμενόταν, την ανάθεση της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης στον Νετανιάχου.

Απαίτησε επίσης από τον Χέρτσογκ να ζητήσει από κάθε κόμμα που συμμετέχει στις διαβουλεύσεις να αναγνωρίσει ρητά τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση.

Με φόντο την έρευνα για ενδεχόμενη ξένη παρέμβαση στις εκλογές, ο Βάσερλαουφ επανέλαβε ατεκμηρίωτες καταγγελίες περί εκλογικής νοθείας και κατηγόρησε τα αραβικά κόμματα ότι ωφελήθηκαν από εξαγορά ψήφων.

«Μιλάμε εκ μέρους των ψηφοφόρων μας και πολλών άλλων που δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στα εκλογικά αποτελέσματα, επειδή ορισμένες ψήφοι αγοράστηκαν με χρήματα προς όφελος ψηφοδελτίων που δεν αναγνωρίζουν τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση», ισχυρίστηκε, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία.

Ο Χέρτσογκ αντέδρασε έντονα.

«Όλα αυτά είναι εικασίες. Δεν υπάρχουν στοιχεία ή αποδείξεις», δήλωσε.

«Στο νομικό σύστημα, οι υποψίες πρέπει να τεκμηριώνονται. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, επειδή ορισμένοι διατυπώνουν ισχυρισμούς που μερικές φορές αποδεικνύονται αβάσιμοι. Έχει συγκροτηθεί ομάδα κορυφαίων νομικών εμπειρογνωμόνων και το ζήτημα πρέπει να διερευνηθεί διεξοδικά».

Η Σον Χαρ-Μέλεχ αμφισβήτησε επίσης τη νομιμοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος, υποστηρίζοντας ότι «η κοινωνία δεν πιστεύει τα αποτελέσματα των εκλογών».

Ο Χέρτσογκ κάλεσε τους βουλευτές να αποφεύγουν τις γενικεύσεις για το σύνολο του αραβικού πληθυσμού του Ισραήλ.

Παράλληλα, διερωτήθηκε αν οι καταγγελίες της Εβραϊκής Ισχύος επιχειρούν να αποπροσανατολίσουν από μια άλλη πιθανή εξήγηση για την υψηλή συμμετοχή των Αράβων ψηφοφόρων: την αντίθεσή τους στις πολιτικές του επικεφαλής του κόμματος, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, κατά τη θητεία του ως υπουργού Εθνικής Ασφάλειας.

Ο Κρόιζερ απέρριψε την εκτίμηση, υποστηρίζοντας ότι η αυξημένη συμμετοχή ήταν αποτέλεσμα της αποτελεσματικότητας του Μπεν-Γκβιρ.

«Αυτό αποτελεί παράσημο τιμής για τον υπουργό Μπεν-Γκβιρ. Επί 40 χρόνια ζούσαν σε καθεστώς ανομίας και ο νόμος δεν εφαρμοζόταν. Τελικά ήρθε ο υπουργός Μπεν-Γκβιρ και επέβαλε τον νόμο», δήλωσε.

Μετά τις διαβουλεύσεις, ο Μπεν-Γκβιρ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία δεσμεύθηκε να διατηρήσει τη σκληρή πολιτική του απέναντι στους Παλαιστίνιους κρατουμένους για ζητήματα ασφαλείας.

«Όποια θέση κι αν κατέχω, θα συνεχίσω να εργάζομαι ώστε η ζωή των τρομοκρατών στις φυλακές να είναι μια πραγματική κόλαση», δήλωσε.

Οι Δημοκράτες στηρίζουν τον Άιζενκοτ - Αντιπαράθεση με τον Χέρτσογκ για κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Οι εκπρόσωποι του κόμματος των Δημοκρατών υποστήριξαν επισήμως τον Άιζενκοτ για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν οι βουλευτές Εφράτ Ράιτεν, Ναάμα Λαζίμι και Γκιλάντ Καρίβ, καθώς και οι Γκάμπι Λάσκι-Σουτς και Γιάγια Φινκ.

Ο Καρίβ υποστήριξε ότι οι εκλογές ανέδειξαν σαφή απόφαση των πολιτών εναντίον του Νετανιάχου, ακόμη και αν η μετατροπή αυτού του αποτελέσματος σε κυβερνητικό συνασπισμό αποδειχθεί δύσκολη.

«Οι εκλογές οδήγησαν σε μια σαφή απόφαση, ακόμη κι αν είναι δύσκολο να μεταφραστεί σε κυβερνητική πραγματικότητα», δήλωσε.

«Υπάρχει σαφής πλειοψηφία 67 εδρών εναντίον της συνέχισης της διακυβέρνησης Νετανιάχου και αυτό ήταν το κεντρικό ζήτημα».

«Ο ρόλος μας είναι να εκπληρώσουμε τη βούληση των ψηφοφόρων και να φέρουμε πολιτική αλλαγή», πρόσθεσε.

Ο Χέρτσογκ αμφισβήτησε τη στάση του κόμματος, διερωτώμενος αν το εκλογικό αποτέλεσμα επιβάλλει μια προσπάθεια σχηματισμού ευρείας κυβέρνησης εθνικής ενότητας, αντί της διατήρησης του πολιτικού διχασμού γύρω από τον Νετανιάχου.

«Δεν μπορείτε να αγνοήσετε τις 27 έδρες που έλαβε το Λικούντ, το ένα τέταρτο του λαού», δήλωσε.

«Θα περιστρέφονται τα πάντα στη ζωή γύρω από το “ναι ή όχι στον Νετανιάχου”; Ή μήπως υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις που το κόμμα το οποίο ίδρυσε το κράτος γνώριζε πάντοτε πώς να αντιμετωπίζει; Δεν είναι καιρός να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια προσέγγισης του πολιτικού κέντρου;».

Ο Καρίβ απέρριψε την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα υπονομεύσει προσπάθειες επίτευξης εθνικής ενότητας.

«Δεν υπήρχε συζήτηση για ενότητα επί δεξιάς κυβέρνησης. Ο Νετανιάχου ήταν πάντα εκείνος που απέσυρε το χέρι του από την ενότητα», δήλωσε.

«Αλλά αυτή η συζήτηση δεν είναι προσωπική. Η κοινωνία θέλει αλλαγή πολιτικής και η διεθνής θέση του Ισραήλ απαιτεί αλλαγή πορείας. Αν ο Νετανιάχου παραμείνει πρωθυπουργός, η κατάστασή μας θα συνεχίσει να επιδεινώνεται».

Ο Καρίβ δήλωσε ότι οι Δημοκράτες θα υποστήριζαν μια κυβέρνηση υπό τον Άιζενκοτ ακόμη και αν αρχικά δεν διέθετε κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

«Υποστηρίζουμε τον σχηματισμό κυβέρνησης, ακόμη και κυβέρνησης μειοψηφίας, και στη συνέχεια θα εργαστούμε για τη διεύρυνσή της», ανέφερε.

Ο Χέρτσογκ αμφισβήτησε κατά πόσον μια τέτοια κυβέρνηση θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά, επικαλούμενος τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο προηγούμενος αντι-Νετανιάχου συνασπισμός, γνωστός ως «κυβέρνηση της αλλαγής», ο οποίος ανέλαβε την εξουσία το 2021.

«Πώς μπορείς να κυβερνήσεις στηριζόμενος σε μειοψηφία; Είναι περίπλοκο», δήλωσε.

«Το ζήσαμε ήδη με την κυβέρνηση της αλλαγής, όταν δεν μπορούσαμε να εγκρίνουμε ούτε δενδροφυτεύσεις στη Νεγκέβ. Υπάρχει και η πολιτική πραγματικότητα, η realpolitik».

Η Ράιτεν αντέτεινε ότι οι εκλογές έδωσαν πολύ ισχυρότερη εντολή για πολιτική αλλαγή σε σύγκριση με εκείνη που διέθετε ο προηγούμενος συνασπισμός.

«Οι 67 έδρες αποτελούν μια ισχυρή πλειοψηφία υπέρ της αλλαγής, πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που είχε η κυβέρνηση της αλλαγής», δήλωσε.

Ο Φινκ απέρριψε επίσης την έκκληση του Χέρτσογκ για κυβέρνηση εθνικής ενότητας, χαρακτηρίζοντας την προοπτική ενότητας υπό τον Νετανιάχου πολιτική εξαπάτηση.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ενότητα με τον Νετανιάχου», δήλωσε.

«Θέλετε ενότητα; Αντικαταστήστε τον Νετανιάχου. Εμείς θα φροντίσουμε τους πάντες. Δεν θα υπάρξει μπουλντόζα D9 που θα ισοπεδώσει τη μία ή την άλλη πλευρά».

Το Ράαμ στηρίζει τον Άιζενκοτ και απορρίπτει τις καταγγελίες για ξένη παρέμβαση στις εκλογές

Η Ενωμένη Αραβική Λίστα, γνωστή με το εβραϊκό ακρωνύμιο Ράαμ, υποστήριξε επίσης τον Άιζενκοτ για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος του κόμματος, Μανσούρ Αμπάς, απέρριψε τις καταγγελίες περί ξένης παρέμβασης στις εκλογές και κατηγόρησε τους συμμάχους του Νετανιάχου ότι διεξάγουν πολιτική εκστρατεία εναντίον των αραβικών κομμάτων.

Στην αντιπροσωπεία του Ράαμ συμμετείχαν οι βουλευτές Μανσούρ Αμπάς, Ιμάν Χατίμπ-Γιασίν και Ουαλίντ αλ-Χαουάσλα, καθώς και ο πρώην ανώτατος αξιωματικός της αστυνομίας και βουλευτής Γιοάβ Σεγκαλόβιτς.

Ανακοινώνοντας την υποστήριξη του κόμματός του στον Άιζενκοτ, ο Αμπάς εξέφρασε την ελπίδα ότι ο επόμενος κυβερνητικός συνασπισμός θα είναι «μια καλή κυβέρνηση».

Χαρακτήρισε το Ράαμ το μεγαλύτερο κόμμα που εκπροσωπεί Άραβες ψηφοφόρους και υποστήριξε ότι η μεγάλη αύξηση της συμμετοχής των Αράβων πολιτών του Ισραήλ αντανακλά τη δυσαρέσκειά τους για την κυβέρνηση Νετανιάχου.

Ο Χέρτσογκ έθεσε στον Αμπάς το ζήτημα της έρευνας για ενδεχόμενη ξένη χρηματοδότηση και παρέμβαση στις εκλογές, αναγνωρίζοντας τη διαμάχη που έχει προκληθεί.

«Έχουμε αρκετούς ελέφαντες στο δωμάτιο. Ας αρχίσουμε από τον πρώτο», δήλωσε.

«Τα εκλογικά αποτελέσματα είναι οριστικά και έχουν επικυρωθεί, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα μετά τις καταγγελίες για επηρεασμό των εκλογών και ξένη χρηματοδότηση».

Ο Αμπάς χαιρέτισε την έρευνα, σημειώνοντας ότι το κόμμα του είχε υποστηρίξει δημοσίως δύο φορές την ανάγκη να εξεταστούν οι καταγγελίες από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ και την αστυνομία.

«Έχουμε χαιρετίσει δύο φορές την απόφαση να ζητηθεί έρευνα από τη Σιν Μπετ και την αστυνομία και έχουμε δηλώσει ότι είμαστε στη διάθεση των ερευνητικών αρχών», είπε.

«Έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας».

Κατηγόρησε επίσης τους πολιτικούς συμμάχους του Νετανιάχου ότι στοχοποιούν το Ράαμ και οργανώσεις που συνδέονται με το Ισλαμικό Κίνημα.

«Επί τέσσερα χρόνια, κυρίως από την Εβραϊκή Ισχύ και εξτρεμιστικά στοιχεία του Λικούντ, υφιστάμεθα πολιτικές διώξεις», δήλωσε.

«Το Ράαμ, το Ισλαμικό Κίνημα και οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ζητούν έρευνα, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Ο Σεγκαλόβιτς, Εβραίος πρώην ανώτατος αξιωματικός της αστυνομίας που εντάχθηκε στο Ράαμ, δήλωσε ότι η απόφασή του αντανακλά τη βαθιά ανησυχία του για την πολιτική πορεία του Ισραήλ και την επιδείνωση του δημόσιου διαλόγου.

«Εντάχθηκα στο Ράαμ ως Εβραίος, ως Ισραηλινός πατριώτης, ως σιωνιστής, επειδή ανησυχώ για την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η χώρα και για το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου», δήλωσε.

«Βρισκόμαστε σε σημείο βαθιάς ρήξης. Όποιος επιθυμεί ένα διαφορετικό μέλλον πρέπει να εξετάζει τα γεγονότα και τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό δεν συμβαίνει. Ο δημόσιος διάλογος είναι τοξικός και ο Νετανιάχου είναι εκείνος που τον τροφοδοτεί».

Ο Σεγκαλόβιτς κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι δαιμονοποιεί το Ισλαμικό Κίνημα και τους Άραβες πολιτικούς εκπροσώπους, ενώ διατηρεί πολιτική συμμαχία με τον Μπεν-Γκβιρ.

«Μόλις χθες δήλωσε ότι το Ισλαμικό Κίνημα αποτελεί κίνδυνο και ότι όλοι είναι υποστηρικτές της τρομοκρατίας», ανέφερε.

«Ο μόνος που υποστηρίζει την τρομοκρατία είναι ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνησή του και έχει καταδικαστεί».

Ο Χέρτσογκ σημείωσε ότι αρκετά κόμματα που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στον σχηματισμό κυβέρνησης με τη συμμετοχή αραβικών πολιτικών κομμάτων. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι αντιρρήσεις τους στρέφονταν κατά των μη σιωνιστικών κομμάτων και όχι κατά των ίδιων των Αράβων πολιτών.

Ο Σεγκαλόβιτς απέρριψε αυτή τη διάκριση, υποστηρίζοντας ότι η εμπρηστική ρητορική έχει πλέον κανονικοποιηθεί στο εσωτερικό της δεξιάς κυβέρνησης.

«Οι δηλώσεις που ακούω από τη δεξιά κυβέρνηση έχουν καταστεί αποδεκτός τρόπος δημόσιου λόγου», δήλωσε, κατηγορώντας τον Νετανιάχου ότι επέτρεψε στους εξτρεμιστές να κυριαρχήσουν στην πολιτική ατζέντα.

«Ο Νετανιάχου είναι εκείνος που επέτρεψε στους εξτρεμιστές να πάρουν το τιμόνι», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην έρευνα για ξένη παρέμβαση και στις καταγγελίες που αφορούν το Ράαμ και φακέλους σχετικούς με την εκλογική διαδικασία, ο Σεγκαλόβιτς άσκησε δριμεία κριτική στη συμπεριφορά των αρχών και του πρωθυπουργικού γραφείου.

Επικαλούμενος την πολυετή εμπειρία του στις διωκτικές αρχές, αμφισβήτησε τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις την ημέρα των εκλογών, καθώς και δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία στελέχη της Σιν Μπετ επιδίωξαν να ανακρίνουν αρχηγούς πολιτικών κομμάτων.

«Έχω περάσει πολλά χρόνια ασχολούμενος με έρευνες και δεν έχω δει ποτέ ένα τόσο εξοργιστικό περιστατικό, κατά το οποίο το γραφείο του πρωθυπουργού διαβιβάζει πληροφορίες σε έναν περιφερειακό διοικητή της αστυνομίας και άνθρωποι συλλαμβάνονται την ημέρα των εκλογών», δήλωσε.

«Δεν έχω ξαναδεί τέτοια δημοσιεύματα, που υποστηρίζουν ότι ο διευθυντής της Σιν Μπετ θέλει να ερευνήσει αρχηγούς πολιτικών κομμάτων, ενώ ο γενικός εισαγγελέας εξηγεί ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία».

Ο Αμπάς αποφεύγει να χαρακτηρίσει τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση, επικαλούμενος φόβους για την ασφάλεια της οικογένειάς του

Ο Χέρτσογκ έθεσε ερωτήματα για το κατά πόσον το Ράαμ θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση που θα ήταν υπεύθυνη για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς.

Πίεσε τον Αμπάς να εξηγήσει την άρνησή του να χαρακτηρίσει ρητά τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση.

Αρχικά, ο Χέρτσογκ αμφισβήτησε αν ένας νέος κυβερνητικός συνασπισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά, επικαλούμενος τις δυσκολίες της προηγούμενης κυβέρνησης κατά του Νετανιάχου, στην οποία είχε συμμετάσχει και το Ράαμ.

«Ακόμη και στη χειρότερη ημέρα της, η κυβέρνηση της αλλαγής ήταν καλύτερη για την εθνική και κοινωνική ασφάλεια του Ισραήλ από την “αμιγώς δεξιά” κυβέρνηση», απάντησε ο Αμπάς, καλώντας τον Άιζενκοτ να σχηματίσει κυβέρνηση το συντομότερο δυνατόν.

Ο Χέρτσογκ έστρεψε στη συνέχεια τη συζήτηση στη Χαμάς και στον συνεχιζόμενο πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της οργάνωσης.

Ο Αμπάς απέφυγε να χρησιμοποιήσει τη λέξη «τρομοκρατία» για να περιγράψει τη Χαμάς, αλλά υπογράμμισε ότι το Ράαμ υποστηρίζει τον αφοπλισμό της στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

«Μπορεί το Ράαμ να αποτελεί μέρος μιας κυβέρνησης που καταπολεμά ελεύθερα την τρομοκρατία, χωρίς περιορισμούς;», ρώτησε ο Χέρτσογκ.

«Ο ισχυρισμός ότι η παρουσία μας στην κυβέρνηση θα εμπόδιζε το υπουργικό συμβούλιο ή την κυβέρνηση να προστατεύσει τους Ισραηλινούς πολίτες είναι απλώς αναληθής», απάντησε ο Αμπάς.

Ο Χέρτσογκ επέμεινε, ρωτώντας ευθέως τον Αμπάς για τη Χαμάς.

«Ο ιδρυτής του Ισλαμικού Κινήματος είχε ταχθεί κατά των τρομοκρατικών ενεργειών και επιθέσεων και εμείς συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο», απάντησε.

«Κανείς στο Κίνημα ή μεταξύ των μελών του Ράαμ δεν έχει ερευνηθεί ως ύποπτος για προδοσία ή ταύτιση με τρομοκρατική οργάνωση. Δεν μπορείτε να μας υποβάλλετε συνεχώς σε δοκιμασίες νομιμοφροσύνης».

Ο Αμπάς αναφέρθηκε στην αποδοχή από την ισραηλινή κυβέρνηση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο, όπως είπε, προβλέπει τη δημιουργία δύο κρατών και τον αφοπλισμό της Χαμάς και άλλων ένοπλων οργανώσεων.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση αποδέχθηκε το πλαίσιο του προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με το οποίο θα δημιουργηθούν δύο κράτη και η Χαμάς και όλες οι ένοπλες οργανώσεις θα αφοπλιστούν», δήλωσε.

«Το όραμά μας είναι η συμφιλίωση και η ειρήνη».

Ο Χέρτσογκ επισήμανε ότι το σχέδιο απαιτεί από τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της προτού μπορέσει να προχωρήσει οποιαδήποτε πολιτική διευθέτηση.

«Αυτό θέλουμε. Το έχω ήδη πει», απάντησε ο Αμπάς.

Ο επικεφαλής του Ράαμ εξαπέλυσε επίσης επίθεση κατά του Νετανιάχου για τις αποτυχίες των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας που προηγήθηκαν της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Κατηγόρησε την προηγούμενη ηγεσία ότι βασίστηκε σε εσφαλμένες εκτιμήσεις για τις προθέσεις της οργάνωσης.

«Είναι δυνατόν να διατηρείς την ασφάλεια με ανοιχτό μυαλό, αντί να βασίζεσαι σε λανθασμένες υποθέσεις, όπως συνέβη σε εμάς», δήλωσε.

«Κάποιος πίστεψε τον Σινουάρ και γι’ αυτό κοιμόταν ήσυχος τα βράδια».

Στο τέλος των διαβουλεύσεων, ο γενικός διευθυντής της προεδρικής κατοικίας αμφισβήτησε ευθέως τη στάση του Αμπάς και την απροθυμία του να χαρακτηρίσει τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση.

«Γιατί δεν λέτε ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση;», τον ρώτησε.

Ο Αμπάς άφησε να εννοηθεί ότι μια τέτοια δήλωση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον ίδιο και την οικογένειά του, ενώ παράλληλα θα υπονόμευε τη δυνατότητά του να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της εβραϊκής και της αραβικής κοινότητας.

«Έχω μια κατηγορηματική απάντηση, αλλά αφήστε μου αυτό το περιθώριο ώστε να οικοδομήσω μια γέφυρα και να ασκήσω επιρροή και στην άλλη πλευρά», δήλωσε.

«Και αφήστε μου περιθώριο να προστατεύσω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου».

«Είμαστε μια γέφυρα. Ας μην καταστρέψουμε αυτή τη γέφυρα. Ας μη μας μετατρέψουμε σε υποστηρικτές της τρομοκρατίας ή σε προδότες», συνέχισε.

«Κατά μία έννοια, πρόκειται για ζήτημα pikuach nefesh», είπε ο Αμπάς, επικαλούμενος την εβραϊκή θρησκευτική αρχή της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

«Επιτρέψτε μας αυτό το περιθώριο. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην τρομοκρατία και στη βία εναντίον οποιουδήποτε ανθρώπου».

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση, ο Αμπάς εξέφρασε την ελπίδα ότι η επόμενη κυβέρνηση θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από ολόκληρο το πολιτικό και κοινωνικό φάσμα του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των υπερορθόδοξων κομμάτων.

«Θέλω να δω όλα τα τμήματα της ισραηλινής κοινωνίας να εκπροσωπούνται: δεξιά, κέντρο, αριστερά, Εβραίους και Άραβες», δήλωσε.

«Ακόμη και τότε, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης της αλλαγής, είχα πει ότι ήταν σημαντικό να υπάρχει υπερορθόδοξη εκπροσώπηση στον κυβερνητικό συνασπισμό. Πιστεύω ότι αυτό είναι δυνατό και σήμερα και ότι μπορούν να επιτευχθούν συμφωνίες στα ζητήματα για τα οποία υπάρχουν διαφωνίες».

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