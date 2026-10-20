Γλυφάδα: Έχασε τον έλεγχο του ΙΧ και... μπούκαρε σε εκκλησία επί της Βουλιαγμένης

Snapshot Ένας ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα.

Το όχημα εισέβαλε στο προαύλιο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στη συμβολή με την οδό Αρτεμιδες.

Το αυτοκίνητο παρέσυρε τα κάγκελα και σταμάτησε στην είσοδο της εκκλησίας.

Οι αερόσακοι ενεργοποιήθηκαν και ο οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς τραυματισμό. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.

Ένας ηλικιωμένος οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Αρρέμιδος εισέβαλε στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου.

Το αυτοκίνητο έσπασε την περίφραξη με τα κάγκελα κι ακινητοποιήθηκε στην είσοδο του ιερού ναού. Όπως φαίνεται και στις εικόνες στο ΙΧ ενεργοποιήθηκαν και οι αερόσακοι και ο οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς να τραυματιστεί.