Γλυφάδα: Έχασε τον έλεγχο του ΙΧ και... μπούκαρε σε εκκλησία επί της Βουλιαγμένης
Το αυτοκίνητο παρέσυρε τα κάγκελα και σταμάτησε στην είσοδο της εκκλησίας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ένας ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα.
- Το όχημα εισέβαλε στο προαύλιο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στη συμβολή με την οδό Αρτεμιδες.
- Το αυτοκίνητο παρέσυρε τα κάγκελα και σταμάτησε στην είσοδο της εκκλησίας.
- Οι αερόσακοι ενεργοποιήθηκαν και ο οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς τραυματισμό.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.
Ένας ηλικιωμένος οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Αρρέμιδος εισέβαλε στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου.
Το αυτοκίνητο έσπασε την περίφραξη με τα κάγκελα κι ακινητοποιήθηκε στην είσοδο του ιερού ναού. Όπως φαίνεται και στις εικόνες στο ΙΧ ενεργοποιήθηκαν και οι αερόσακοι και ο οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς να τραυματιστεί.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Φωτιά σε σπίτι - Απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας
07:58 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Honda NSX Tensei: Επιστρέφει με 420 ίππους και τιμή 880.000 ευρώ
05:36 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ