Ρέθυμνο: Δεύτερη εστία φωτιάς στον Κισσό - Υπό μερικό έλεγχο στον Μυριοκέφαλο

Snapshot Ξέσπασε δεύτερη εστία φωτιάς στον Κισσό Ρεθύμνου, ενώ η φωτιά στα Μυριοκέφαλα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

Στην περιοχή του Κισσού επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων και 2 ελικόπτερα.

Η φωτιά στα Μυριοκέφαλα καίει χορτολιβαδική έκταση και δεν απειλούνται κατοικίες σε καμία από τις δύο περιοχές.

Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συμμετέχουν δύο εναέρια μέσα, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ και οκτώ υδροφόρα οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για πλήρη κατάσβεση και στις δύο εστίες. Snapshot powered by AI

Δεύτερη εστία φωτιάς ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Κισσός του δήμου Αγίου Βασιλείου.

Σημειώνεται ότι υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που καίει σε χορτολιβαδική έκταση στα Μυριοκέφαλα.

Η νέα φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και οδήγησε στην κινητοποίηση 22 πυροσβεστών με 8 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρων, ενώ σηκώθηκαν και δύο ελικόπτερα.

Σημειώνεται ότι σε καμία από τις δύο περιοχές δεν απειλούνται κατοικίες.

Υπό μερικό έλεγχο στα Μυριοκέφαλα

Στο μεταξύ, βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:20 στα Μυριοκέφαλα, κοντά στο Ροδάκινο Ρεθύμνου.

Η φωτιά, η οποία ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση, έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, έπειτα από την κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο συγκεκριμένο μέτωπο κινητοποιήθηκαν δύο εναέρια μέσα, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ και οκτώ υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για την πλήρη κατάσβεση, ενώ τα εναέρια μέσα συνδράμουν στις επιχειρήσεις και των δύο πυρκαγιών.

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