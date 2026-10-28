Πρεσβεία Ισραήλ για 28η Οκτωβρίου: «Πρωτοβουλία για το ΟΧΙ - Τιμούμε το θάρρος των Ελλήνων»

🇬🇷🇮🇱 Τιμώντας το θάρρος, εμπνέοντας τις επόμενες γενιές. Στις 28 Οκτωβρίου 1940, ο ελληνικός λαός είπε «ΟΧΙ», υπερασπιζόμενος την ελευθερία και την πατρίδα του. Η γενναιότητά του, όπως και το θάρρος των Ελλήνων που προστάτευσαν και διέσωσαν Εβραίους κατά το Ολοκαύτωμα, συνδέουν βαθιά τους δύο λαούς μας. Τιμώντας αυτή την παρακαταθήκη, η Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, @Amb_PninatYanay ανακοινώνει την πρωτοβουλία «ΟΧΙ – Τιμώντας το θάρρος, εμπνέοντας τις επόμενες γενιές». Κάθε χρόνο, ανήμερα της επετείου του «ΟΧΙ», η Πρεσβεία του Ισραήλ θα απονέμει μια τιμητική διάκριση και θα προσφέρει μια δωρεά σε ένα ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, μια κοινότητα ή μια κοινωνική πρωτοβουλία που εκφράζει τις κοινές αξίες του θάρρους, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης. Φέτος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, θα προσφέρει σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία και εξοπλισμό στο Πρότυπο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Λύκειο Ξάνθης, μιας περιοχής που υπέφερε βαθύτατα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τη συνεργασία Ελλήνων εταίρων και τη στήριξη Ισραηλινών δωρητών και υποστηρικτών, η πρωτοβουλία μετατρέπει τη μνήμη και την ευγνωμοσύνη σε επένδυση στο μέλλον. Όπως δήλωσε η Πρέσβης: «Ο ελληνικός λαός δίδαξε στον κόσμο ότι, μερικές φορές, η πιο γενναία λέξη είναι το “ΟΧΙ”». Ένα ιστορικό «ΟΧΙ» γίνεται ένα ηχηρό «ΝΑΙ» στο μέλλον των παιδιών της Ελλάδας.