Πρεσβεία Ισραήλ για 28η Οκτωβρίου: «Πρωτοβουλία για το ΟΧΙ - Τιμούμε το θάρρος των Ελλήνων»
Με μια πρωτοβουλία που θα απονέμει τιμητική διάκριση κάθε 28η Οκτωβρίου η Ισραηλινή πρεσβεία τιμά την επέτειο του «ΟΧΙ»
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Η πρεσβεία του Ισραήλ σε ανάρτησή της στο Χ αναφέρεται στην Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και στον αγώνα των Ελλήνων ενάντια στο φασισμό.
«Χρόνια πολλά, Ελλάδα. Σήμερα τιμούμε τον αγώνα των Ελλήνων που στάθηκαν με αξιοπρέπεια και ήθος για την ελευθερία ενάντια στις δυνάμεις του φασισμού. Η Ελλάδα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας,» αναφέρει η πρεσβεία του Ισραήλ.
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