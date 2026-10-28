Φωτιά τώρα στο Μεταξουργείο

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 28/10 στο ισόγειο καταστήματος στην οδό Μενάνδρου στο Μεταξουργείο σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.