Φωτιά τώρα στο Μεταξουργείο

Συναγερμός στην Πυροβεστική

Δημήτρης Δρίζος

Φωτιά τώρα στο Μεταξουργείο
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 28/10 στο ισόγειο καταστήματος στην οδό Μενάνδρου στο Μεταξουργείο σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

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