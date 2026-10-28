Φωτιά τώρα στο Μεταξουργείο
Συναγερμός στην Πυροβεστική
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 28/10 στο ισόγειο καταστήματος στην οδό Μενάνδρου στο Μεταξουργείο σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
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