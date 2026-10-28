Ρέθυμνο: Νεαροί χρησιμοποίησαν καρέκλες για να περάσουν πάνω από τους πλημμυρισμένους δρόμους

Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρα στο Ρέθυμνο, όπου είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρευτούν νερά σε κεντρικούς πεζόδρομους της πόλης.

Η αιφνίδια νεροποντή αιφνιδίασε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα έξω, ωστόσο ορισμένοι νεαροί αντιμετώπισαν την κατάσταση με χιούμορ και ευρηματικότητα.

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