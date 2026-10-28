Ρέθυμνο: Νεαροί χρησιμοποίησαν καρέκλες για να περάσουν πάνω από τους πλημμυρισμένους δρόμους
Έκαναν τις καρέκλες «γέφυρα» για να περάσουν
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Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρα στο Ρέθυμνο, όπου είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρευτούν νερά σε κεντρικούς πεζόδρομους της πόλης.
Η αιφνίδια νεροποντή αιφνιδίασε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα έξω, ωστόσο ορισμένοι νεαροί αντιμετώπισαν την κατάσταση με χιούμορ και ευρηματικότητα.
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