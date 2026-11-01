Λάρισα: Αναστάτωση στο κέντρο από άνδρα με πατερίτσες που πετούσε αντικείμενα σε περαστικούς

Snapshot Στο κέντρο της Λάρισας, ένας μεσήλικας άνδρας με πατερίτσες πέταγε αντικείμενα σε περαστικούς και οχήματα.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην οδό Κύπρου.

Η συμπεριφορά του άνδρα προκάλεσε ανησυχία, αλλά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και περιπολικό, οι οποίοι έκαναν αυστηρές συστάσεις προς τον άνδρα να σταματήσει. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκάλεσε στο κέντρο της Λάρισας ένας μεσήλικας άνδρας, ο οποίος άρχισε να πετάει αντικείμενα προς διερχόμενους πολίτες και οχήματα, προκαλώντας αναστάτωση σε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, όταν ο άνδρας, ο οποίος μάλιστα κινούνταν με τη βοήθεια πατερίτσας, άρχισε να εκτοξεύει αντικείμενα προς περαστικούς και διερχόμενα αυτοκίνητα.

Η συμπεριφορά του προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες που περνούσαν από το σημείο, καθώς υπήρχε κίνδυνος να τραυματιστεί κάποιος. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Στο σημείο, στην οδό Κύπρου, έσπευσαν ένα περιπολικό της Αστυνομίας και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν σε αυστηρές συστάσεις προς τον άνδρα, προκειμένου να σταματήσει τη συμπεριφορά του.

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