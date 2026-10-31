Από την Ανάβρα Αγιάς στον τελικό της Europol– H ιστορία πίσω από τη φωτογραφία που διεκδικεί βραβείο

Snapshot Ο αστυνομικός Αποστόλης Κουρούκας από την Ανάβρα Αγιάς προκρίθηκε στον τελικό διεθνούς διαγωνισμού φωτογραφίας της Europol με φωτογραφία από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο.

Η φωτογραφία απεικονίζει πέντε αστυνομικούς με πλήρη εξοπλισμό στη βάρδια φύλαξης, αναδεικνύοντας το ανθρώπινο στοιχείο πίσω από τον εξοπλισμό και τη συνεργασία μεταξύ τους.

Η συμμετοχή του Κουρούκα προέκυψε μετά από οργανωμένη φωτογράφιση στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών, η οποία αρχικά δεν σχετιζόταν με τον διαγωνισμό της Europol.

Ο διαγωνισμός «Capture26» της Europol έχει θέμα τη συνεργασία και διασυνοριακή ασφάλεια, με τους νικητές να ανακοινώνονται τον Νοέμβριο μετά από ψηφοφορία κοινού και επιτροπής.

Η φωτογραφική δραστηριότητα του Αποστόλη Κουρούκα ξεκίνησε από νεαρή ηλικία και έχει ήδη διακριθεί σε ελληνικά αστυνομικά μέσα, ενώ τώρα διεκδικεί διεθνή αναγνώριση. Snapshot powered by AI

Μια φωτογραφία από την πρώτη γραμμή της φύλαξης των ελληνοτουρκικών συνόρων έφερε τον Λαρισαίο αστυνομικό Αποστόλη Κουρούκα, με καταγωγή από την Ανάβρα Αγιάς, στην τελική φάση διεθνούς διαγωνισμού φωτογραφίας της Europol.

Ο 35χρονος αρχιφύλακας, που υπηρετεί στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών στον Έβρο, διεκδικεί μία από τις τρεις διακρίσεις του διαγωνισμού «Capture26», έχοντας καταφέρει να ξεχωρίσει με μια φωτογραφία που αποτυπώνει την καθημερινότητα των αστυνομικών στα σύνορα.

Μιλώντας στο onlarissa.gr, ο Λαρισαίος αστυνομικός περιγράφει πώς η αγάπη του για τη φωτογραφία, που ξεκίνησε από μικρή ηλικία και εξελίχθηκε παράλληλα με την επαγγελματική του διαδρομή, τον οδήγησε σήμερα να διεκδικεί μια σημαντική διεθνή διάκριση. «Πάντοτε είχα μια τάση προς τους φακούς, τις κάμερες, είχα την περιέργεια να μάθω πώς γυρίζονται οι ταινίες. Οπότε, με τον πρώτο μου μισθό από το Σώμα αγόρασα και την πρώτη μου κάμερα», μας λέει, εξηγώντας πως αρχικά ασχολήθηκε με τη φωτογράφιση τοπίων, προτού ανακαλύψει ότι εκείνο που πραγματικά τον συγκινούσε βρισκόταν αλλού. «Ξεκίνησα να φωτογραφίζω τοπία, μετά πέρασα στους ανθρώπους και τελικά κατάλαβα ότι με ενδιαφέρει περισσότερο το ανθρώπινο στοιχείο. Ακόμη και σε ένα τοπίο θέλω να εμπεριέχεται ο άνθρωπος. Μου αρέσουν οι άνθρωποι, οι ανθρώπινες σχέσεις», τονίζει.

Ο αρχιφύλακας της ΕΛ.ΑΣ. Αποστόλης Κουρούκας

Μια φωτογράφιση που έφτασε μέχρι την Europol

Η φωτογραφία που τον οδήγησε στον τελικό του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραβήχτηκε πριν από περίπου δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια οργανωμένης φωτογράφισης στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών. Απεικονίζει πέντε αστυνομικούς με πλήρη εξοπλισμό, κράνη και συσκευές νυχτερινής όρασης, με φόντο τον φράχτη του Έβρου, την ώρα που το φως της ημέρας υποχωρεί.

Όπως εξηγεί ο ίδιος στο onlarissa.gr, η συγκεκριμένη φωτογράφιση δεν είχε αρχικά καμία σχέση με τον διαγωνισμό της Europol. «Αυτή η φωτογράφιση έγινε μετά από παρότρυνση του διοικητή του τμήματός μου, να οργανώσουμε μια φωτογράφιση με διάφορες αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας. Την κάναμε χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη για τον διαγωνισμό. Είχαν υπάρξει και άλλες διακρίσεις στο περιοδικό της Αστυνομίας, την “Αστυνομική Ανασκόπηση”, όπου φωτογραφίες μου είχαν γίνει εξώφυλλα. Στη συνέχεια ενημερώθηκα από την υπηρεσία γι’ αυτόν τον διαγωνισμό και είπα, γιατί όχι;».

Ο Αποστόλης Κουρούκας υπέβαλε συνολικά πέντε φωτογραφίες τον περασμένο Αύγουστο, με την επιτροπή του διαγωνισμού να επιλέγει εκείνη που απεικονίζει τους συναδέλφους του στον Έβρο, οδηγώντας τον στην τελική φάση.

«Πίσω από τον εξοπλισμό βρίσκεται ο άνθρωπος»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο ο Λαρισαίος αρχιφύλακας προσεγγίζει τη φωτογραφία που του χάρισε την πρόκριση. Για τον ίδιο, η εικόνα δεν περιορίζεται στην αποτύπωση της αστυνομικής παρουσίας στα σύνορα. Εκείνο που θέλησε να αναδείξει είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από τον εξοπλισμό και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους στις απαιτητικές συνθήκες της υπηρεσίας. «Βλέπουμε κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη φύλαξη των συνόρων. Τους αστυνομικούς, το όχημα και τον φράχτη. Όλα όμως είναι πίσω από τον άνθρωπο. Πίσω από μια ομάδα ανθρώπων. Την πρώτη γραμμή που υποστηρίζεται από τους πίσω, αναδεικνύοντας τη συναδελφικότητα», εξηγεί στο onlarissa.gr.

Η φωτογραφία

Στέκεται μάλιστα σε μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια της φωτογραφίας, στις συσκευές νυχτερινής όρασης που φορούν οι αστυνομικοί, δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στην εικόνα. «Ο εξοπλισμός, ειδικά τα κιάλια, σε μετατρέπει κατά κάποιον τρόπο σε ένα “υβρίδιο” ανθρώπου. Αποκτάς μια ιδιότητα που δεν την έχεις φυσιολογικά. Να βλέπεις και να περπατάς μέσα στο σκοτάδι. Είναι στο μεταίχμιο της ημέρας και της νύχτας, προετοιμαζόμενος για τη δυσκολία της βραδινής βάρδιας και στο ποτάμι».

Τον Νοέμβριο η ανακοίνωση των νικητών

Ο διαγωνισμός «Capture26» της Europol έχει φέτος ως κεντρικό θέμα το #OneSecurity, αναδεικνύοντας τη συνεργασία των αστυνομικών και διωκτικών αρχών, την κοινή ευθύνη και τη διασυνοριακή δράση για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Η ανάδειξη των νικητών γίνεται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, μέσω της ψηφοφορίας του κοινού, της κοινότητας της Europol και των επικεφαλής Επικοινωνίας του ευρωπαϊκού δικτύου αστυνομικών υπηρεσιών.

Η ψηφοφορία του κοινού ολοκληρώθηκε στις 18 Οκτωβρίου, ενώ η επίσημη ανακοίνωση των τριών νικητών αναμένεται μέσα στον Νοέμβριο. Ο Αποστόλης Κουρούκας, που ήδη έχει δει φωτογραφίες του να κοσμούν τα εξώφυλλα της «Αστυνομικής Ανασκόπησης», περιμένει πλέον το αποτέλεσμα της σημαντικότερης μέχρι σήμερα διεθνούς συμμετοχής του.