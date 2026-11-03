Οι νέες εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης - Οι 3 μεγάλες αλλαγές

Οι βασικοί πυλώνες της μεταρρύθμισης εστιάζουν στον περιορισμό της ανθρώπινης παρέμβασης στο ελάχιστο

Δημήτρης Δρίζος

Οι νέες εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης - Οι 3 μεγάλες αλλαγές
ΕΛΛΑΔΑ
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Ριζικές αλλαγές στο σύστημα εξετάσεων για το δίπλωμα οδήγησης φέρνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο την πλήρη εξάλειψη της διαφθοράς και τον εκσυγχρονισμό μιας διαδικασίας που για δεκαετίες παρέμενε «γκρίζα».

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη ισχύ σταδιακά από το 2027, εισάγει αυστηρές δικλείδες ασφαλείας, ψηφιακά εργαλεία και απόλυτη διαφάνεια για εκπαιδευτές, εξεταστές και υποψήφιους οδηγούς.

Οι βασικοί πυλώνες της μεταρρύθμισης εστιάζουν στον περιορισμό της ανθρώπινης παρέμβασης στο ελάχιστο.

Αρχικά, μπαίνει οριστικό τέλος στις προσυνεννοήσεις, καθώς η επιλογή του εξεταστή δεν θα είναι πλέον γνωστή εκ των προτέρων, αλλά θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής με τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση το πρωί της ημέρας της εξέτασης.

Παράλληλα, θεσπίζεται ηλεκτρονικό «μάτι» στις δοκιμασίες με τη λειτουργία καμερών εντός του οχήματος που θα καταγράφουν ψηφιακά όλη την πρακτική εξέταση για τη διασφάλιση του αδιάβλητου.

Επιπλέον, για πρώτη φορά, οι υποψήφιοι που θεωρούν ότι αδικήθηκαν θα έχουν δικαίωμα ηλεκτρονικής ένστασης, η οποία θα αξιολογείται με βάση το καταγεγραμμένο οπτικοακουστικό υλικό.Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο βάζει ψηφιακό «μπλόκο» στις εικονικές παρουσίες.

Τόσο οι θεωρητικές παραδόσεις όσο και τα πρακτικά μαθήματα οδήγησης θα καταγράφονται ψηφιακά, ώστε να ελέγχεται αυστηρά η πραγματική παρουσία και η πρόοδος των υποψηφίων.

Τέλος, για τη διευκόλυνση των πολιτών, σχεδιάζεται μια νέα, σύγχρονη ψηφιακή εφαρμογή για την ευκολότερη εκμάθηση και κατανόηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

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