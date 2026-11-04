Συναγερμός στο Ρίο: Άνδρας ανέβηκε σε ταράτσα και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του

Snapshot Νεαρός άνδρας ανέβηκε σε ταράτσα κατοικίας στο Ρίο και απειλεί να αυτοκτονήσει.

Το περιστατικό λαμβάνει χώρα κοντά στο ξενοδοχείο «Γεώργιος».

Αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική έχουν σπεύσει άμεσα στο σημείο.

Η κατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αρχές διαχειρίζονται το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στην περιοχή του Ρίου,καθώς νεαρός άνδρας έχει ανέβει σε ταράτσα και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με το tempo24, ο άνδρας βρίσκεται σε ταράτσα κατοικίας, κοντά σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή αστυνομική δύναμη, που έχει αποκλείσει την περιοχή, ενώ άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παρέχουν συνδρομή.