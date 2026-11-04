Συναγερμός στο Ηράκλειο: Άνδρας έπεσε από ταράτσα
Από την πτώση, ο άνδρας υπέστη τραυματισμό στα κάτω άκρα
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Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (4/11) στο Χουμέρι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Ηράκλειο, έπειτα από πτώση ενός 64χρονου άνδρα από ταράτσα.
Από την πτώση, ο άνδρας υπέστη τραυματισμό στα κάτω άκρα, ενώ παρουσιάζει και αιμορραγία.
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