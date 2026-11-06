Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως την Τρίτη 10 Νοεμβρίου - Ποιο τμήμα κλείνει

Snapshot Η κυκλοφορία προς Αντίρριο θα διακοπεί μεταξύ των κόμβων Άρτας και Αμφιλοχίας, με εκτροπή μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στον αυτοκινητόδρομο προς Αντίρριο από τους κόμβους Άρτας και Κομποτίου κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Οι οδηγοί πρέπει να τηρούν την προσωρινή σήμανση και να προβλέπουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους λόγω πιθανών καθυστερήσεων.

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, το τμήμα της Ιόνιας Οδού θα δοθεί στην κυκλοφορία πριν από τις 10 Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Προσωρινές αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων θα τεθούν σε ισχύ στην Ιόνια Οδό από τις 07:00 το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου έως τις 18:00 της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, εξαιτίας εργασιών διαγράμμισης που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή της Συκούλας.

Ειδικότερα, θα διακοπεί η κυκλοφορία στον κλάδο με κατεύθυνση προς Αντίρριο, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Άρτας και Αμφιλοχίας. Οι οδηγοί θα πρέπει να εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο της Άρτας και να συνεχίζουν την πορεία τους μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων. Η επιστροφή στην Ιόνια Οδό θα πραγματοποιείται από τον κόμβο Αμφιλοχίας.

Παράλληλα, για όσο διάστημα διαρκέσουν οι εργασίες, δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Αντίρριο από τον ανισόπεδο κόμβο Άρτας και τον ημικόμβο Κομποτίου.

Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν στην περιοχή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση και να έχουν προβλέψει επιπλέον χρόνο για τη μετακίνησή τους, καθώς ενδέχεται να σημειωθούν καθυστερήσεις.

Σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα, το συγκεκριμένο τμήμα της Ιόνιας Οδού θα αποδοθεί νωρίτερα στην κυκλοφορία.