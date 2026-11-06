Περιστέρι: Με τριπλό κοκτέιλ φαρμάκων δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της η 40χρονη

Η στιγμή που η 41χρονη φεύγει από το σπίτι του πρώην συζύγου της

Snapshot Η 40χρονη δηλητηρίαζε συστηματικά τον πρώην σύζυγό της με τριπλό κοκτέιλ φαρμάκων, που περιλάμβανε ατροπίνη, σκοπολαμίνη και καφεΐνη.

Ο άνδρας υπέστη σοβαρά συμπτώματα και χρειάστηκε να νοσηλευτεί τέσσερις φορές, μία εκ των οποίων στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η μητέρα του θύματος επίσης παρουσίασε συμπτώματα μετά την κατανάλωση προϊόντων από το ίδιο σπίτι.

Η δίκη της κατηγορούμενης αναβλήθηκε για τις 17 Μαρτίου 2027 και εκείνη παραμένει ελεύθερη με περιοριστικά μέτρα.

Η προσωρινή επιμέλεια του παιδιού έχει δοθεί στον πατέρα, με οριστική απόφαση να αναμένεται σύντομα. Snapshot powered by AI

Σοκάρουν οι πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την 40χρονη στο Περιστέρι η οποία δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της με σκοπό να τον εξοντώσει. Όπως προκύπτει από τα ευρήματα των Αρχών, η προφυλακισμένη γυναίκα, χρησιμοποιούσε τριπλό κοκτέιλ φαρμάκων.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν ότι η 40χρονη χορηγούσε κρυφά στον πρώην σύζυγό της, μέσω των τροφίμων και του νερού στο σπίτι του, ένα φονικό κοκτέιλ χημικών ουσιών. Αυτό αποτελούνταν από ατροπίνη και σκοπολαμίνη, καθώς και από καφεΐνη, την οποία πρόσθετε σκόπιμα προκειμένου να επιτείνει και να επιταχύνει τη δράση των άλλων δύο ουσιών, προκαλώντας του σοβαρά συμπτώματα όπως ζαλάδες, λιποθυμίες, σύγχυση κι απώλεια μνήμης.

Νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ το θύμα

Η συστηματική δηλητηρίαση, είχε προκαλέσει στο θύμα σοβαρές βλάβες, και χρειάστηκε να νοσηλευτεί τουλάχιστον τέσσερις φορές τον τελευταίο χρόνο, με τη μία εξ αυτών μάλιστα να διασωληνώνεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Από τις τοξικές ουσίες κινδύνευσε επίσης η μητέρα του 41χρονου, η οποία παρουσίασε συμπτώματα αφού κατανάλωσε προϊόντα από το σπίτι του.

Η δίκη της 40χρονης κατηgορούμενης ιατρικής επισκέπτριας/νοσηλεύτριας για τη συστηματική δηλητηρίαση του εν διαστάσει συζύγου της, στρατιωτικού γιατρού, με ατροπίνη είχε αρχικά οριστεί για τις 26 Οκτωβρίου 2026, αλλά αναβλήθηκε για τις 17 Μαρτίου 2027. Μέχρι τότε, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικά μέτρα, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται και η οριστική δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού, η οποία προσωρινά έχει δοθεί στον πατέρα.

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