Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση 64χρονος μετά από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών

Σε σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του βρίσκεται ένας 64χρονος άνδρας στο Ηράκλειο, έπειτα από κατανάλωση άγριων μανιταριών που είχε συλλέξει ο ίδιος. Η δηλητηρίαση προκάλεσε εκτεταμένη βλάβη στο συκώτι του, με τους γιατρούς να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο μεταμόσχευσης.

Ο άνδρας κατανάλωσε τα μανιτάρια την περασμένη Δευτέρα, ενώ την επόμενη ημέρα παρουσίασε έντονη διάρροια και εμετούς, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

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