Ηράκλειο: 16χρονος πίσω από περισσότερες από 40 διαρρήξεις - Αναζητείται 19χρονος συνεργός

Snapshot Ένας 16χρονος από τη Βουλγαρία συνελήφθη για περισσότερες από 40 διαρρήξεις σε αυτοκίνητα και κυλικεία σχολείων στο Ηράκλειο.

Ένας 19χρονος από την Αλβανία ταυτοποιήθηκε ως συνεργός του 16χρονου και αναζητείται από τις αρχές.

Η ταυτοποίηση των δραστών έγινε μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από τις περιοχές των περιστατικών.

Οι διαρρήξεις προκάλεσαν σημαντική οικονομική επιβάρυνση και ανησυχία στους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Η συχνότητα και η έκταση των διαρρήξεων οδήγησαν σε εντατικές έρευνες από την Ασφάλεια Ηρακλείου. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε έναν 16χρονο από τη Βουλγαρία περάσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ο οποίος φέρεται ως δράστης σε περισσότερες από 40 περιπτώσεις διαρρήξεων σε αυτοκίνητα και κυλικεία σχολείων.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και τα στοιχεία ενός 19χρονου από την Αλβανία, ο οποίος φέρεται ως συνεργός του 16χρονου.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στην ταυτοποίησή τους έπειτα από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από την περιοχές των συμβάντων.

Αρχικά, τα περιστατικά έμοιαζαν με μεμονωμένες διαρρήξεις. Ωστόσο, το φαινόμενο πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς οι δράστες φέρονται να έσπαγαν το ένα αυτοκίνητο μετά το άλλο, προκαλώντας αλλεπάλληλες καταγγελίες από πολίτες.

Η συχνότητα των περιστατικών και η έκταση των ζημιών κινητοποίησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, τις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου, καθώς η δράση των δραστών είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία, αλλά και σημαντική οικονομική επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες των οχημάτων, οι οποίοι έβλεπαν τις περιουσίες τους να υφίστανται σοβαρές καταστροφές.

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