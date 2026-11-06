Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Χαράχτηκε και η μπλε γραμμή - Βίντεο

Όλα έτοιμα για τον μεγάλο αγώνα 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Χαράχτηκε και η μπλε γραμμή - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Αθήνα ζει και αναπνέει σε ρυθμούς του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Οι προεργασίες έχουν ολοκληρωθεί, ενώ και η χαρακτηριστική μπλε γραμμή της διαδρομής. χαράχτηκε.

Κι όπως αναφέρει η διοργανώτρια αρχή στα social media: Η στιγμή έφτασε! 42.195 μέτρα που ενώνουν τον Μαραθώνα με το Παναθηναϊκό Στάδιο και ετοιμάζονται να γεμίσουν με νέες ιστορίες, προσπάθεια και συγκίνηση!

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνια διάκριση για μαθήτρια σε Δημοτικό σχολείο στα Χανιά

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μόλις έπνιξε μία γυναίκα, και πήδηξε από το παράθυρο για να διαφύγει - Ανατριχιαστικά πλάνα

23:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές πηγές για την ανακοίνωση του Τουρκικού ΥΠΕΞ: «Σαφές το διεθνές δίκαιο της θάλασσας»

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Χαράχτηκε και η μπλε γραμμή - Βίντεο

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Βρήκε τέσσερα μικρά φίδια μέσα στο σπίτι της

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση 64χρονος μετά από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 57-62: Οι Σέρβοι πλήγωσαν τους κάκιστους Πειραιώτες

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Άφησε πίσω τη 17χρονη φίλη του στο χιονισμένο βουνό, σε υψόμετρο 2.500 μέτρων στους -12 °C

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου οι τριμερείς συνομιλίες Ρωσίας - ΗΠΑ - Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Νοεμβρίου: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κάστορα»

22:53ΚΟΣΜΟΣ

Παλμ Μπιτς: Συντετριμμένος ο πατέρας της 20χρονης συγκυβερνήτη του μοιραίου Learjet - «Ήθελα να είμαι δίπλα της»

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Προφυλακίστηκαν τρεις υπάλληλοι του κυκλώματος διαφθοράς στην Πολεοδομία

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Υποδοχή στον Πάπα με άγαλμά του ύψους 14 μέτρων - Κατασκευάστηκε σε χρόνο ρεκόρ 45 ημερών

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Θραύση αγωγού φυσικού αερίου στο Παλαιό Φάληρο - Διακοπή κυκλοφορίας

22:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Η διαφορά σε βολές παραμένει ακόμη μεγαλύτερη»

22:20ΕΘΝΙΚΑ

Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης Ελλάδας και Τουρκίας-Στο Εσκισεχίρ ο Αντιπτέραρχος Γεωργακόπουλος

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβάζει τους τόνους το τουρκικό ΥΠΕΞ: Άκυρη η NAVTEX, δεν πήραν την συγκατάθεσή μας

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αποχωρεί η μακροχρόνια επικεφαλής προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με θάνατο βρέφους στη Νέα Φιλαδέλφεια - Τι εξετάζουν οι Αρχές

21:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 6/11/26: Οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 44 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:25ΕΛΛΑΔΑ

Θραύση αγωγού φυσικού αερίου στο Παλαιό Φάληρο - Διακοπή κυκλοφορίας

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος από όπλο μέσα σε όχημα - Δύο προσαγωγές

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Κατεδαφίστηκε το σπίτι του Σωτήρη Μουστάκα στα Βριλήσσια

03:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Έξωση στη Θεσσαλονίκη: Συγκλονισμένος ο ηλικιωμένος όταν ακούει ότι χάνει το σπίτι του

10:53ΚΑΙΡΟΣ

«Μια χώρα, δύο εποχές»: Έρχονται θερμοκρασίες άνω των 20 βαθμών – Πρόγνωση Μαρουσάκη

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Φιρινίδης: Γιατί εμφανίστηκε με μώλωπες και σπασμένη γνάθο στον ανακριτή - Η φωτό που έστελνε στους γονείς των παιδιών που εξαπατούσε

20:35LIFESTYLE

Tο Σόι σου: Νέες περιπέτειες για Χαμπέους και Τριαντάφυλλους – Ένας χωρισμός και μία άφιξη φέρνουν αναστάτωση 

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με θάνατο βρέφους στη Νέα Φιλαδέλφεια - Τι εξετάζουν οι Αρχές

16:44LIFESTYLE

Χώρισαν Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη - Η ανακοίνωσή τους

22:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Η διαφορά σε βολές παραμένει ακόμη μεγαλύτερη»

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

21:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 6/11/26: Οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 44 εκατ. ευρώ

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Άφησε πίσω τη 17χρονη φίλη του στο χιονισμένο βουνό, σε υψόμετρο 2.500 μέτρων στους -12 °C

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Οδηγός «επιβίωσης»- Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ποιοι δρόμοι κλείνουν

17:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Explainer: Η Navtex για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου και η κόκκινη γραμμή - Τα δύσκολα έρχονται από το 2027

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση 64χρονος μετά από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβάζει τους τόνους το τουρκικό ΥΠΕΞ: Άκυρη η NAVTEX, δεν πήραν την συγκατάθεσή μας

22:20ΕΘΝΙΚΑ

Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης Ελλάδας και Τουρκίας-Στο Εσκισεχίρ ο Αντιπτέραρχος Γεωργακόπουλος

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Βρήκε τέσσερα μικρά φίδια μέσα στο σπίτι της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ