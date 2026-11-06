Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Χαράχτηκε και η μπλε γραμμή - Βίντεο
Όλα έτοιμα για τον μεγάλο αγώνα
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Η Αθήνα ζει και αναπνέει σε ρυθμούς του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.
Οι προεργασίες έχουν ολοκληρωθεί, ενώ και η χαρακτηριστική μπλε γραμμή της διαδρομής. χαράχτηκε.
Κι όπως αναφέρει η διοργανώτρια αρχή στα social media: Η στιγμή έφτασε! 42.195 μέτρα που ενώνουν τον Μαραθώνα με το Παναθηναϊκό Στάδιο και ετοιμάζονται να γεμίσουν με νέες ιστορίες, προσπάθεια και συγκίνηση!
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