43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πυρετός προετοιμασιών στο Καλλιμάρμαρο

Snapshot Οι προετοιμασίες για τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας στο Παναθηναϊκό Στάδιο είναι εντατικές με εργασίες διαμόρφωσης του χώρου τερματισμού και εγκαταστάσεων διοργανωτών.

Από την Πέμπτη έως τη Δευτέρα εφαρμόζονται σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις στάθμευσης σε κεντρικές οδούς της Αθήνας, με κορύφωση την Κυριακή κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά το Σάββατο με τελετή έναρξης στον Μαραθώνα, παιδικούς και ειδικούς αγώνες, καθώς και αγώνες 5 χλμ., ενώ την Κυριακή διεξάγονται ο αγώνας 10 χλμ. και ο Αυθεντικός Μαραθώνιος 42 χλμ.

Την Κυριακή κλείνει σταδιακά η Λεωφόρος Μαραθώνος και οι γύρω δρόμοι από νωρίς το πρωί, με αυστηρούς αποκλεισμούς κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη διαδρομή του μαραθωνίου έως αργά το απόγευμα.

Η διέλευση οχημάτων κατά τη διάρκεια του αγώνα επιτρέπεται μόνο σε ελεγχόμενους κόμβους, ενώ η πρόσβαση μεταξύ κεντρικών περιοχών της Αθήνας θα γίνεται μέσω συγκεκριμένων εναλλακτικών οδικών αξόνων. Snapshot powered by AI

Πυρετώδεις είναι από το πρωί της Πέμπτης οι προετοιμασίες στο Παναθηναϊκό Στάδιο για τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Τα συνεργεία εργάζονται ασταμάτητα, διαμορφώνοντας τόσο τον χώρο του τερματισμού όσο και την κεντρική είσοδο των αθλητών στο Καλλιμάρμαρο. Την ίδια ώρα, άλλες ομάδες στήνουν τις εγκαταστάσεις και τα περίπτερα των διοργανωτών και των χορηγών ακριβώς στη συμβολή της Ηρώδου Αττικού με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Ταυτόχρονα με τις εργασίες στο στάδιο, τίθενται σε εφαρμογή κλιμακωτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ολόκληρη την πόλη. Σύμφωνα με την Τροχαία, αναμένονται σημαντικές επιβαρύνσεις στο οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας, οι οποίες αναπόφευκτα θα κορυφωθούν την ερχόμενη Κυριακή κατά μήκος της κλασικής διαδρομής των 42 χιλιομέτρων. Κι όμως, οι μεγάλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις δεν αφορούν μόνο την ημέρα του αγώνα αλλά ξεκινούν πολύ νωρίτερα.

Το καθαρά αγωνιστικό πρόγραμμα κάνει πρεμιέρα το μεσημέρι του Σαββάτου. Στις 12:30 θα λάβει χώρα η Τελετή Έναρξης στον Τύμβο του Μαραθώνα και θα ακολουθήσει η μεταφορά της Φλόγας στην ιστορική Αφετηρία, με το άναμμα του Βωμού να προγραμματίζεται για τις 13:50. Όπως ανακοινώθηκε, από τις 15:00 έως τις 22:00 θα λειτουργεί το Sponsors’ Village στην πλατεία Καραϊσκάκη. Μεταξύ 16:00 και 16:55 θα διεξαχθούν ο παιδικός αγώνας του 1,2 χλμ. και ο αγώνας Special Olympics Hellas και ΑμεΑ στη διαδρομή Βασιλίσσης Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Καλλιμάρμαρο. Αμέσως μετά, στις 17:00, θα δοθεί από τη Λεωφόρο Αμαλίας στο Σύνταγμα η εκκίνηση του αγώνα των 5 χλμ. με τον τερματισμό να γίνεται στο Καλλιμάρμαρο. Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας κλείνει στις 20:00 με το Universities Night Run 5 χλμ.

Η δράση κορυφώνεται την Κυριακή από τις 08:00 το πρωί με τον αγώνα δρόμου 10 χλμ. και το αντίστοιχο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10 χλμ. εκτός Σταδίου. Μισή ώρα αργότερα, στις 08:30, θα δοθεί από τον Μαραθώνα η εκκίνηση του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Δρόμου, ενώ ο τερματισμός στο Καλλιμάρμαρο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 18:15.

Από το πρωί της Πέμπτης έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας διακόπτεται πλήρως η κυκλοφορία στην Ηρώδου Αττικού και στη Βασιλέως Γεωργίου Β΄ στο τμήμα από Ρηγίλλης έως Ηρώδου Αττικού, ενώ απαγορεύεται η στάθμευση γύρω από το άγαλμα του Δισκοβόλου. Από τις 15:00 της Παρασκευής κλείνει το ρεύμα προς Ευαγγελισμό στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου μεταξύ Βασιλίσσης Όλγας και Ερατοσθένους. Το ίδιο ισχύει για το αντίστοιχο ρεύμα της Αρδηττού από τη Βουλιαγμένης έως τη Βασιλίσσης Όλγας, αλλά και για ολόκληρη την οδό Μάρκου Μουσούρου, με τα μέτρα να διαρκούν έως τις 22:00 της Κυριακής.

Λόγω των απογευματινών αγώνων του Σαββάτου, απαγορεύεται από τις 09:00 το πρωί η στάση και η στάθμευση σε κεντρικούς άξονες όπως οι Βασιλίσσης Σοφίας, Μεσογείων, Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας και Συγγρού. Από τις 14:00 τίθενται σε ισχύ σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, την Αρδηττού, τη Βασιλίσσης Όλγας και τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Ζαχάρωφ. Κλειστές θα είναι επίσης η Συγγρού από τη Φραντζή προς το κέντρο, καθώς και οι Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας και Φιλελλήνων.

Την Κυριακή ο κλοιός σφίγγει ασφυκτικά σε ολόκληρη τη μαραθώνια διαδρομή. Από τις 05:00 το πρωί κλείνει σταδιακά η Λεωφόρος Μαραθώνος από την αφετηρία, με τους αποκλεισμούς να προχωρούν διαδοχικά προς Ραφήνα, Παλλήνη, Γέρακα, Αγία Παρασκευή και τη Λεωφόρο Μεσογείων. Η Μεσογείων από τον Σταυρό έως την Κατεχάκη θα μείνει εντελώς απροσπέλαστη από τις 08:30 έως τις 18:30. Ταυτόχρονα, κλειστές θα είναι οι έξοδοι της Αττικής Οδού προς Ραφήνα, Παλλήνη και Λεωφόρο Μαραθώνος. Στο κέντρο της πόλης, από τις 05:00 έως τις 13:00 κόβεται η κυκλοφορία σε Ακαδημίας, Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Φιλελλήνων και σε τμήμα της Συγγρού. Έως τις 19:30 παραμένουν αποκλεισμένες οι Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού και Βασιλίσσης Όλγας, ενώ έως τις 18:30 επηρεάζονται άμεσα η Βασιλίσσης Σοφίας, η Μεσογείων μεταξύ Κατεχάκη και Πύργου Αθηνών, η Μιχαλακοπούλου και η Φειδιππίδου. Κατά τη διάρκεια του αγώνα απαγορεύεται αυστηρά η κίνηση οχημάτων, πεζών, ποδηλάτων και ηλεκτρικών πατινιών πάνω στο οδόστρωμα.

Η κάθετη διέλευση οχημάτων θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε ελεγχόμενους κόμβους. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος η διέλευση προβλέπεται στις διασταυρώσεις με τις οδούς Διονύσου, Αρτέμιδος, Αγίας Μαρίνας και Λεωφόρο Φλέμινγκ στη Ραφήνα. Στην Παλλήνη επιτρέπεται στις διασταυρώσεις με Αγίου Δημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως, όπως και στον Σταυρό. Μέσα στην Αθήνα ελεγχόμενος κόμβος θα λειτουργεί μόνο στη διασταύρωση Μεσογείων και Κατεχάκη. Για όσους χρειαστεί να μετακινηθούν μεταξύ του κέντρου και των περιοχών Ζωγράφου, Παγκρατίου, Καισαριανής και Βύρωνα, η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται υποχρεωτικά μέσω του άξονα Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Πανόρμου, Λεωφόρος Κηφισίας, Κατεχάκη, Κοκκινοπούλου και Ούλωφ Πάλμε.

Διαβάστε επίσης