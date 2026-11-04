Νέα Υόρκη: Δυνατό μήνυμα για τον καρκίνο του μαστού έστειλε γυμνόστηθη μαραθωνοδρόμος

Snapshot Η Λορέν Σπιέζια, διαγνωσμένη με καρκίνο του μαστού σε ηλικία 31 ετών, ολοκλήρωσε τον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης γυμνόστηθη για να ευαισθητοποιήσει για την ασθένεια.

Υπέστη 16 κύκλους χημειοθεραπειών, χειρουργικές επεμβάσεις και αφαίρεση σαλπίγγων λόγω γονιδιακής μετάλλαξης σχετικής με τον καρκίνο.

Η κίνησή της συγκέντρωσε 50.000 δολάρια για έρευνα κατά του καρκίνου του μαστού και προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Η εμπειρία της την οδήγησε στη δημιουργία μάρκας μη τοξικών προϊόντων περιποίησης δέρματος, LakLak Beauty.

Η Σπιέζια στόχευε να δώσει μήνυμα ενδυνάμωσης και υποστήριξης σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, προωθώντας θετική στάση προς το σώμα. Snapshot powered by AI

Ένα δυνατό μήνυμα στήριξης σε όσες γυναίκες παλεύουν με τον καρκίνο του μαστού έστειλε μία μαραθωνοδρόμος στη Νέα Υόρκη, τρέχοντας γυμνόστηθη.

Η Λόρεν Σπιέζια, μητέρα που ζει στο Νιου Τζέρσεϊ, ολοκλήρωσε τον εξαντλητικό αγώνα των 42 χιλιομέτρων χωρίς να φορά στηθόδεσμο και μπλούζα, με σκοπό την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, αφού επέζησε της δικής της μάχης με την ασθένεια.

Η 33χρονη διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού στο στάδιο 2 όταν ήταν μόλις 31 ετών, αφού δύο γιατροί την είχαν απορρίψει λέγοντας ότι ήταν «πολύ νέα». Η συντριπτική διάγνωση την ανάγκασε να υποβληθεί σε 16 εξαντλητικούς κύκλους χημειοθεραπείας, έξι κύκλους ανοσοθεραπείας, χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του μαστικού ιστού και από τα δύο στήθη, αναπλαστική χειρουργική επέμβαση, καθώς και αφαίρεση των σαλπίγγων της λόγω μιας γονιδιακής μετάλλαξης που σχετίζεται με τον καρκίνο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξαντλητικής θεραπείας της, υποσχέθηκε στον εαυτό της ότι θα έτρεχε τον περίφημο μαραθώνιο ως προσωπικό στόχο. «Υπήρξε μια στιγμή μετά τη μαστεκτομή μου που ένιωσα ανασφάλεια για τις ουλές στο στήθος μου, και μισούσα πραγματικά το γεγονός ότι επέτρεψα σε αυτό να με κάνει να νιώθω άσχημα για τον εαυτό μου, ενώ στην πραγματικότητα ήταν απλώς ένα σημάδι δύναμης», δήλωσε στο news.com.au.

Τότε της ήρθε η ιδέα να τρέξει γυμνόστηθη προκειμένου να δώσει ένα μήνυμα αλλά και μία ελπίδα σε όσες γυναίκες και άνδρες παλεύουν με την ασθένεια του καρκίνου, ώστε «να νιώσουν λιγότερο μόνοι σε αυτό το ταξίδι». Πρόσθεσε ότι αυτό ήταν ένα μήνυμα θετικής στάσης απέναντι στο σώμα και την ενδυνάμωση των γυναικών. Παράλληλα, για όσους αναρωτήθηκαν αν πονούσε τρέχοντας χωρίς στηθόδεσμο, η ίδια εξήγησε ότι η μαστεκτομή της είχε διακόψει τα νεύρα στο στήθος της και δεν ένιωθε τίποτα.

Εκτός από την ευαισθητοποίηση του κοινού σε ένα ζωτικό θέμα, η ομάδα τρεξίματος της Λόρεν κατάφερε να συγκεντρώσει το απίστευτο ποσό των 50.000 δολαρίων για την έρευνα για τον καρκίνο του μαστού.

Η κίνησή της απέσπασε χιλιάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα περισσότερα θετικά. Υπήρξαν, ωστόσο, ορισμένοι που θεώρησαν «ακατάλληλο» να τρέχει γυμνόστηθη σε μία τέτοια εκδήλωση με οικογένειες και παιδιά.

Ο αγώνας της για την υγεία ενέπνευσε επίσης μια σημαντική αλλαγή στην καριέρα της, οδηγώντας την να λανσάρει μια μάρκα μη τοξικών προϊόντων περιποίησης δέρματος με την ονομασία LakLak Beauty, αφού δυσκολεύτηκε να βρει ασφαλή προϊόντα κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας της.

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