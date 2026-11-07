Παγκράτι: Παρολίγον τραγωδία με δημοτικό υπάλληλο -Χτυπήθηκε από ρεύμα ενώ στόλιζε δρόμο με λαμπάκια

Snapshot Ένας εργαζόμενος του Δήμου Παγκρατίου χτυπήθηκε από ρεύμα ενώ στόλιζε δρόμο με λαμπάκια για τα Χριστούγεννα.

Το περιστατικό συνέβη στην πλατεία Παγκρατίου, στη συμβολή των οδών Σπύρου Μερκούρη και Ερατοσθένους.

Ο εργαζόμενος κατέρρευσε στο δρόμο αλλά ανέκτησε τις αισθήσεις του μετά το συμβάν.

Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες. Snapshot powered by AI

Παρολίγον τραγωδία στο κέντρο του Παγκρατίου, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας εργαζόμενος του Δήμου που δούλευε με το συνεργείο που έχει αναλάβει τον στολισμό των δρόμων ενόψει Χριστουγέννων, χτυπήθηκε από ρεύμα.

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ο εργαζόμενος πραγματοποιούσε εργασίες τοποθέτησης λαμπιονιών κι άλλων φωτεινών στολιδιών στα σύρματα που περνούν πάνω από τον δρόμο, όταν χτυπήθηκε από ρεύμα και κατέρρευσε στον δρόμο.

Ο εργαζόμενος ανέκτησε τις αισθήσεις του μετά το συμβάν και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην πλατεία Παγκρατίου στη συμβολή των οδών Σπύρου Μερκούρη κι Ερατοσθένους.