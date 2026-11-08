Διακοπές ρεύματος την Κυριακή (8/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Snapshot Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν διακοπές ρεύματος σε επιλεγμένες περιοχές της Αττικής, κυρίως στους Δήμους Καισαριανής, Πειραιά, Αθηναίων, Νέας Σμύρνης, Νίκαιας και Σαλαμίνας.

Οι διακοπές ρεύματος θα διαρκέσουν κυρίως από τις 7:30 πμ έως τις 7:00 μμ και οφείλονται σε κατασκευαστικές εργασίες.

Παρόμοιες διακοπές θα υπάρξουν και στις ευρύτερες περιοχές της Μάνδρας, Μαγούλας και Σαλαμίνας την ίδια ημέρα, λόγω των έργων υποδομής. Snapshot powered by AI

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Κυριακή, σε ορισμένες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα Έως ημ/νία και ώρα Δήμος/κοινότητα Περιγραφή περιοχής Αριθμός Σημειώματος Σκοπός διακοπής 8/11/2026 7:30:00 πμ 8/11/2026 7:00:00 μμ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΒΙΑΣ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΚΑΣΑΜΠΑ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΤΣΕΤΗ απο κάθετο: ΚΑΣΑΜΠΑ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΒΟΥΤΖΑ έως κάθετο: ΤΕΡΤΣΕΤΗ από: 07:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΒΟΥΤΖΑ από: 07:00 πμ έως: 07:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΒΟΥΤΖΑ έως κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 07:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΒΟΥΤΖΑ έως κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 07:00 πμ έως: 07:00 μμ 1234 Κατασκευές 8/11/2026 7:30:00 πμ 8/11/2026 7:00:00 μμ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:2ΑΣ ΜΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ έως κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ απο κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ απο κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ 1234 Κατασκευές 8/11/2026 7:30:00 πμ 8/11/2026 7:00:00 μμ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΥΣΤΑΛΗ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛΕΜΗ απο κάθετο: 2ΑΣ ΜΑΙΟΥ έως κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ απο κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ απο κάθετο: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ έως κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ έως κάθετο: 2ΑΣ ΜΑΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: 2ΑΣ ΜΑΙΟΥ έως κάθετο: ΤΑΝΤΑΛΟΥ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΝΤΑΛΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣ 1234 Κατασκευές 8/11/2026 8:00:00 πμ 8/11/2026 12:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ζυγά οδός:Δ. ΠΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: Δ. ΠΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΝΟΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΟΤΑΡΑ απο κάθετο: ΝΟ88 έως κάθετο: ΝΟ94 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές 8/11/2026 8:00:00 πμ 8/11/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΛΙΣΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΗΣ έως κάθετο: ΠΑΓΓΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΑΣ απο κάθετο: ΒΟΛΙΣΟΥ έως κάθετο: ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΑΣ έως κάθετο: ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ 4 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1227 Κατασκευές 8/11/2026 8:00:00 πμ 8/11/2026 2:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΒΙΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΙΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΙΑΝΤΟΣ ΝΟ18 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ 1505 Κατασκευές 6/11/2026 8:00:00 πμ 6/11/2026 12:00:00 μμ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ, ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΣΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ. ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ. 5657 Κατασκευές 8/11/2026 8:00:00 πμ 8/11/2026 3:00:00 μμ ΝΙΚΑΙΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΟΝΟΥ απο κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΡΟΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΒΟΥΡΝΟΒΑ έως κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΜΗΔΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΥΡΝΟΒΑ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές 8/11/2026 8:00:00 πμ 8/11/2026 4:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΟΥΛΚΙ + ΝΑΤΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές

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