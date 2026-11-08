Διακοπές νερού την Κυριακή (8/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Snapshot Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου θα υπάρξουν έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Αττικής.

Οι διακοπές θα επηρεάσουν τα Μελίσσια στις οδούς Δεληγιάννη και Σερίφου.

Στο Περιστέρι θα διακοπεί η υδροδότηση στις οδούς Τεύκρου και Αγίου Ιεροθέου. Snapshot powered by AI

Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα, οι διακοπές νερού θα πραγματοποιηθούν σε:

Μελίσσια

Δεληγιάννη και Σερίφου

Δεληγιάννη και Σερίφου Περιστέρι

Τεύκρου και Αγ.Ιεροθέου

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