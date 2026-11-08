Διακοπές νερού την Κυριακή (8/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Κυριακή 8 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση
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- Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου θα υπάρξουν έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Αττικής.
- Οι διακοπές θα επηρεάσουν τα Μελίσσια στις οδούς Δεληγιάννη και Σερίφου.
- Στο Περιστέρι θα διακοπεί η υδροδότηση στις οδούς Τεύκρου και Αγίου Ιεροθέου.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Ειδικότερα, οι διακοπές νερού θα πραγματοποιηθούν σε:
- Μελίσσια
Δεληγιάννη και Σερίφου
- Περιστέρι
Τεύκρου και Αγ.Ιεροθέου
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