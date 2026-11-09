Κρήτη: Βρήκε τον 61χρονο αδελφό του νεκρό έξω από το σπίτι τους

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη το Σάββατο στο Ηράκλειο, όπου ένας 61χρονος εντοπίστηκε νεκρός εξώ από το σπίτι του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς να έχει τις αισθήσεις του, και αμέσως υπήρξε κινητοποίηση, αφού μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου.

Εκεί, οι γιατροί παρά τις προσπάθειες που κατέβαλλαν, διαπίστωσαν τον θάνατό του.

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