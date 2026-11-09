Κρήτη: Βρήκε τον 61χρονο αδελφό του νεκρό έξω από το σπίτι τους
Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς να έχει τις αισθήσεις του, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη το Σάββατο στο Ηράκλειο, όπου ένας 61χρονος εντοπίστηκε νεκρός εξώ από το σπίτι του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς να έχει τις αισθήσεις του, και αμέσως υπήρξε κινητοποίηση, αφού μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου.
Εκεί, οι γιατροί παρά τις προσπάθειες που κατέβαλλαν, διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Διαβάστε τη συνέχεια στο daynight.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Άγριο επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων σε κρατητήρια στην Κρήτη
23:44 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χωρίς συμφωνία η ΕΕ για τη φορολογία στα τσιγάρα – Μπλόκο από τη Μάλτα
08:21 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή
08:43 ∙ WHAT THE FACT