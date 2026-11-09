Άγριο επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων σε κρατητήρια στην Κρήτη

Ένα σοβαρό επεισόδιο βίας μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αφορμή του επεισοδίου στάθηκε μια διαφωνία για το που θα καθίσει ο καθένας.

Η ένταση ανέβηκε γρήγορα και οι δύο άνδρες επιτέθηκαν σε έναν 22χρονο συγκρατούμενό τους, χτυπώντας τον με γροθιές στο πρόσωπο.

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