Άγριο επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων σε κρατητήρια στην Κρήτη
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αφορμή του επεισοδίου στάθηκε μια διαφωνία για το που θα καθίσει ο καθένας
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Ένα σοβαρό επεισόδιο βίας μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αφορμή του επεισοδίου στάθηκε μια διαφωνία για το που θα καθίσει ο καθένας.
Η ένταση ανέβηκε γρήγορα και οι δύο άνδρες επιτέθηκαν σε έναν 22χρονο συγκρατούμενό τους, χτυπώντας τον με γροθιές στο πρόσωπο.
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