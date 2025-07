Το μυστήριο του κώδικα Ντα Βίντσι έχει σπάσει - 500 χρόνια κρυμμένο σε «κοινή θέα»

Πριν από περίπου 500 χρόνια, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι σχεδίασε αυτό που πίστευε ότι ήταν το τέλεια αναλογικό ανδρικό σώμα.

Το σχέδιο, που ονομάζεται «Άνθρωπου του Βιτρούβιου», είναι ένα από τα πιο διάσημα ανατομικά σχέδια στον κόσμο.

Η πολύπλοκη αλληλεπίδραση της τέχνης, των μαθηματικών και της ανθρώπινης ανατομίας έχει προβληματίσει τους επιστήμονες εδώ και εκατοντάδες χρόνια.

Στο σχέδιο, ο άνθρωπος του Βιτρούβιου απεικονίζεται τόσο μέσα σε κύκλο όσο και σε τετράγωνο, και ένας οδοντίατρος πιστεύει ότι βρήκε κάτι πολύ σημαντικό για το όλο θέμα, το οποίο αποδεικνύει ότι ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι κατάλαβε κάτι εκατοντάδες χρόνια πριν το καταλάβουν όλοι οι άλλοι.

Ο Δρ Rory Mac Sweeney, δημοσίευσε μια μελέτη στην οποία εξηγεί ότι υπάρχουν περισσότερα στη διάσημη εικονογράφηση του Ντα Βίντσι από ό, τι όλοι αρχικά πιστεύαμε.

Στις σημειώσεις του ίδιου του Ντα Βίντσι ακριβώς πάνω από την εικονογράφηση, η ιταλική ιδιοφυΐα γράφει: «Αν ανοίξετε τα πόδια σας αρκετά ώστε το κεφάλι σας να χαμηλώσει κατά το ένα δέκατο τέταρτο του ύψους σας και σηκώσετε τα χέρια σας αρκετά ώστε τα εκτεταμένα δάχτυλά σας να αγγίξουν τη γραμμή της κορυφής του κεφαλιού σας, να ξέρετε ότι το κέντρο των εκτεταμένων άκρων θα είναι ο ομφαλός. Και ο χώρος μεταξύ των ποδιών θα είναι ένα ισόπλευρο τρίγωνο».

Η απάντηση ήταν κρυμμένη σε κοινή θέα όλο αυτό το διάστημα.

Σύμφωνα με τον οδοντίατρο, αν ξεκινήσετε από τον αφαλό του ανθρώπου του Βιτρούβιου και εντοπίσετε μια γραμμή προς τα κάτω στο σημείο όπου τα εξωτερικά κάτω άκρα συναντούν τον κύκλο, τότε έχετε ένα ισόπλευρο τρίγωνο.

Ωστόσο, είναι οι διαστάσεις αυτού του τριγώνου που είναι προφανώς τόσο σημαντικές, καθώς ο Δρ Mac Sweeney λέει ότι έχει τετραεδρική αναλογία 1,64-1,65, η οποία είναι απίστευτα κοντά στην αναλογία 1,633, η οποία ουσιαστικά κάνει το τέλειο τρίγωνο για μια δομή.

«Η ανάλυση δείχνει ότι το ισόπλευρο τρίγωνο του Leonardo αντιστοιχεί στο τρίγωνο του Bonwill στην οδοντική ανατομία – τη θεμελιώδη γεωμετρική σχέση που διέπει τη βέλτιστη λειτουργία της ανθρώπινης γνάθου».

Η μελέτη, δημοσιεύθηκε στο Journal of Mathematics and the Arts