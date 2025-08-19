Αυτή η απάτη σε ΑΤΜ έχει ξεγελάσει περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη - Πώς θα σωθείτε

Δεν έχουν τέλος οι απάτες στα ATM

Αυτή η απάτη σε ΑΤΜ έχει ξεγελάσει περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη - Πώς θα σωθείτε
Καθημερινά, χιλιάδες άνθρωποι χρησιμοποιούν ΑΤΜ για αναλήψεις μετρητών, πληρωμές λογαριασμών ή έλεγχο του υπόλοιπου τους. Για τους περισσότερους, πρόκειται για ασφαλή και γρήγορη διαδικασία, μια ημερήσια διαδικασία ρουτίνας στην οποία δεν δίνουν ιδιαίτερη προσοχή. Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις, μια απλή συναλλαγή μπορεί να μετατραπεί σε οικονομικό εφιάλτη.

Όταν η ρουτίνα γίνεται ρίσκο

Η παγίδα είναι διακριτική και βασίζεται στην εμπιστοσύνη των χρηστών στο σύστημα. Με τα χρόνια, οι απατεώνες έχουν τελειοποιήσει μεθόδους που εκμεταλλεύονται την προσοχή και τη βιασύνη.

Όπως επισημαίνει το lifestyle site, Leak, αν και φαίνεται απίθανο, υπάρχουν απάτες που εξακολουθούν να παγιδεύουν δεκάδες ανθρώπους καθημερινά. Και μια από αυτές ξεχωρίζει ως η πιο συχνή και αποτελεσματική: το κόλπο με την «κολλημένη» κάρτα.

Πώς λειτουργεί η πιο κοινή απάτη σε ΑΤΜ

Η λεγόμενη μέθοδος Lebanese Loop βασίζεται στην τοποθέτηση μιας μικρής συσκευής στην υποδοχή του ΑΤΜ, η οποία εμποδίζει την κάρτα να βγει, ακόμη και αφού έχει εισαχθεί και έχει πληκτρολογηθεί το PIN.

Το θύμα πιστεύει ότι το μηχάνημα είναι χαλασμένο και συχνά εξαπατάται ώστε να εισάγει ξανά τον κωδικό, δίνοντας στον απατεώνα τη δυνατότητα να αντιγράψει τα δεδομένα και να αποκτήσει πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του.

Συχνά, κάποιος εμφανίζεται για να «βοηθήσει», αυξάνοντας τις πιθανότητες το θύμα να αποκαλύψει το PIN ή να εγκαταλείψει το μηχάνημα, πιστεύοντας ότι η τράπεζα θα χειριστεί την κατάσταση.

Άλλες απάτες σε κυκλοφορία

Παρότι το κόλπο με την κολλημένη κάρτα είναι το πιο δημοφιλές, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι. Αποσπάσεις προσοχής από συνεργούς, ψεύτικα μηνύματα κολλημένα σε ΑΤΜ και skimming είναι τεχνικές που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τους χρήστες.

Αν και η εισαγωγή chip έχει μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο κλωνοποίησης, οι ειδικοί προειδοποιούν να παραμένουμε σε εγρήγορση για οποιοδήποτε σημάδι ανωμαλίας.

Σημάδια προσοχής και πρόληψη

Πριν χρησιμοποιήσετε ένα ΑΤΜ, ελέγξτε την υποδοχή της κάρτας: αν φαίνεται στραβή, έχει επιπλέον μέρη ή παρουσιάζει επαναλαμβανόμενες βλάβες, να είστε ύποπτοι.

Όπως επισημαίνει το Leak, μην δέχεστε βοήθεια από αγνώστους και μην επαναλαμβάνετε ποτέ το PIN σας κατόπιν επιμονής άλλων. Αν η κάρτα σας «παγώσει», επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζα χρησιμοποιώντας τον επίσημο αριθμό και, αν είναι δυνατό, ενημερώστε την αστυνομία.

Η επιτυχία αυτής της απάτης εξαρτάται από τη βιασύνη και την απόσπαση της προσοχής του θύματος. Ακόμη και οι πιο προσεκτικοί χρήστες μπορούν να εξαπατηθούν. Η ψυχραιμία και η τήρηση των κανόνων ασφαλείας είναι απαραίτητες για να αποφευχθεί η παγίδα.

