Τι αποκαλύπτει το χρώμα των δοντιών σας για εσάς σύμφωνα με την επιστήμη

Ο οδοντοτεχνίτης και ιδρυτής της ProDENT, Allen Zhang, επισημαίνει ότι η παρακολούθηση των δοντιών μπορεί να λειτουργήσει ως πρώιμο «σήμα κινδύνου» για σοβαρές παθήσεις

Ένα φωτεινό, υγιές χαμόγελο αποτελεί όνειρο για πολλούς, όμως στην πραγματικότητα τα δόντια σπάνια είναι αψεγάδιαστα. Κίτρινες, καφέ ή λευκές κηλίδες δεν είναι μόνο αντιαισθητικές – συχνά αποτελούν πρώιμα σημάδια τερηδόνας ή ακόμα και ένδειξη ευρύτερων προβλημάτων υγείας, προειδοποιούν οι ειδικοί.

Ο οδοντοτεχνίτης και ιδρυτής της ProDENT, Allen Zhang, επισημαίνει ότι η παρακολούθηση των δοντιών μπορεί να λειτουργήσει ως πρώιμο «σήμα κινδύνου» για σοβαρές παθήσεις. «Με απλά εργαλεία, όπως οι ενδοστοματικές κάμερες, μπορούμε να εντοπίσουμε αλλαγές στο χρώμα των δοντιών πριν εξελιχθούν σε σοβαρά προβλήματα. Ο τακτικός οδοντιατρικός έλεγχος μπορεί να προλάβει μελλοντικές επιπλοκές που απειλούν την υγεία σας», τονίζει.

Οι κίτρινες κηλίδες συνδέονται συνήθως με την υπερβολική κατανάλωση τσαγιού ή καφέ, αλλά σύμφωνα με τον κ. Zhang, μπορεί επίσης να υποδηλώνουν ηπατική δυσλειτουργία. Όταν το ήπαρ δεν λειτουργεί σωστά, η συσσώρευση χολερυθρίνης – της κίτρινης χρωστικής της χολής – μπορεί να εμφανιστεί στα δόντια.

Από την άλλη, μια θαμπή γκρι απόχρωση μπορεί να υποδηλώνει ότι ένα δόντι έχει «πεθάνει» μετά από τραυματισμό ή συνδέεται με συστηματικές παθήσεις όπως η κοιλιοκάκη, η οποία διαταράσσει τη φυσιολογική ανάπτυξη του σμάλτου. Τα οδοντικά ελαττώματα από κοιλιοκάκη είναι μόνιμα, ωστόσο μπορούν να διορθωθούν αισθητικά με συγκολλητικά υλικά ή όψεις σε μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες.

Οι καφέ κηλίδες, πέρα από την αντιαισθητική τους εμφάνιση, μπορεί να αποτελούν πρώιμο σημάδι τερηδόνας. Παράλληλα, σοβαρή φθορίωση – αποτέλεσμα υπερβολικής πρόσληψης φθορίου κατά την ανάπτυξη των δοντιών – μπορεί να δημιουργήσει καφέ ραβδώσεις. Συχνά, η υπερβολική χρήση φθοριούχων οδοντικών προϊόντων σε παιδιά, όπως οδοντόκρεμες και στοματικά διαλύματα, είναι η αιτία.

Η παιδική ηλικία συνδέεται επίσης με μπλε ή γκρι ραβδώσεις, οι οποίες προκαλούνται από αντιβιοτικά που έχουν ληφθεί σε νεαρή ηλικία και ενσωματώνονται βαθιά στα αναπτυσσόμενα δόντια. Οι λευκές ασβεστίουχες κηλίδες, αν και συχνά επιθυμητές για την αισθητική, μπορεί να σηματοδοτούν πρόωρη τερηδόνα ή ελαττώματα σμάλτου συνδεόμενα με κοιλιοκάκη.

Ο κ. Zhang προειδοποιεί ότι ο σκούρος μαύρος αποχρωματισμός συχνά σημαίνει προχωρημένη τερηδόνα ή νεκρό ιστό της οδοντικής πολφού, ενώ σπάνια μπορεί να υποδηλώνει έκθεση σε βαρέα μέταλλα. Επιπλέον, στίγματα στο σμάλτο – διάστικτοι αποχρωματισμοί – μπορεί να σχετίζονται με γενετικές διαταραχές όπως η ατελής αμελογένεση, οι οποίες αποδυναμώνουν το σμάλτο και καθιστούν τα δόντια ευάλωτα σε βλάβες.

«Τα δόντια σας μπορούν να αποκαλύψουν όσα το σώμα σας δεν σας έχει πει ακόμα», τονίζει ο ειδικός. Η έγκαιρη ανίχνευση αλλαγών στο χρώμα με τα κατάλληλα εργαλεία αποτελεί έναν από τους πιο απλούς τρόπους για να προστατεύσετε τη μακροπρόθεσμη υγεία σας.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), περίπου 3,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν στοματικά προβλήματα. Η μη έγκαιρη θεραπεία της τερηδόνας μπορεί να οδηγήσει σε αποστήματα, απώλεια δοντιών ή ακόμη και σε λοιμώξεις που απειλούν τη ζωή.

