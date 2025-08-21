Τι να μην παραγγείλετε έξω για να μην αρρωστήσετε - Το βίντεο που ανατρέπει όσα ξέρατε

Θέλετε να φύγετε από ένα εστιατόριο ικανοποιημένοι και να μην έχετε το λιγότερο μετά πόνους σε κοιλιά και στομάχι; Ακολουθήστε τις συμβουλές της Julia Besz.

Η Julia Besz ανέβασε ένα βίντεο στο Tik Tok, και εξηγεί - με τις συμβουλές που της έδωσε ένας πολύ καλός της φίλος - ιδιοκτήτης εστιατορίου - τα do's και don't's.

Στη λεζάντα του βίντεο της Julia Besz - το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 375.000 προβολές - εξήγησε λεπτομερώς τις συμβουλές που της έδωσε ο ιδιοκτήτης εστιατορίου.

Είτε δειπνείτε σε ένα εστιατόριο αλυσίδας είτε σε ένα υπερπολυτελές εστιατόριο, οι σάλτσες χρειάζονται προσοχή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η σάλτσα μπορεί να κρύψει αν το γεύμα είναι χθεσινό και αν αυτό συμβεί - δηλαδή αν παραγγείλετε χθεσινό πιάτο - θα έχετε πληρώσει αδρά και ίσως έρθουν οι πρώτοι στομαχόπονοι.

Αν παραγγείλετε ψάρια σε ένα εστιατόριο θαλασσινών που δεν είναι κοντά στη θάλασσα δεν θα είναι φρέσκα. «Αν δεν γνωρίζετε ότι έχουν καθημερινές παραδόσεις και πεντακάθαρο χώρο αποθήκευσης, τζογάρετε με το έντερό σας ... αλλά ο λάθος χειρισμός μετατρέπει μια φανταχτερή πιατέλα θαλασσινών σε μια ωρολογιακή βόμβα φαγητού», ανέφερε η λεζάντα του βίντεο, όπως εξηγεί ο φίλος της Besz.

Και ίσως να θέλετε να σκεφτείτε δύο φορές την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε έναν μπουφέ. Τα πιάτα με κοτόπουλο σε μπουφέ ή σε μπουφέ στυλ all-you-can-eat είναι εξίσου επικίνδυνα, γιατί δεν ελέγχονται τα πάντα.

Τώρα, όταν πρόκειται για ποτά - αυτή η είδηση μπορεί να ραγίσει τις καρδιές ορισμένων συνδαιτυμόνων. «Εάν η μηχανή πάγου δεν καθαρίζεται σωστά – και σε πολυσύχναστα σημεία, είναι εξίσου πρόβλημα», αποκάλυψε ο φίλος της.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι αποφασίζουν τι θα παραγγείλουν σε λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα», δήλωσε ο Fred Harrington, Διευθύνων Σύμβουλος της Proxy Coupons.

«Οι εστιάτορες το γνωρίζουν αυτό – και έχουν σχεδιάσει τα μενού τους για να αξιοποιήσουν αυτή τη λήψη αποφάσεων». Εάν ελέγχετε ένα μενού και οι τιμές είναι κρυμμένες ή σε ένα απροσδόκητο σημείο - υπάρχει λόγος για αυτό.