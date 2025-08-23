Η πιο κοινή ημέρα γενεθλίων: Ποιοι μήνες έχουν τις λιγότερες γεννήσεις
Οι γεννήσεις δεν κατανέμονται τυχαία μέσα στο ημερολόγιο
Οι ερευνητές έχουν παρατηρήσει ότι οι γεννήσεις δεν εμφανίζονται ομοιόμορφα μέσα στο έτος. Παράγοντες όπως οι εποχές, οι αργίες, τα σχολικά προγράμματα και οι κοινωνικές συνήθειες επηρεάζουν το πότε οι γονείς φέρνουν στον κόσμο τα παιδιά τους.
Η πιο κοινή ημερομηνία γέννησης είναι η 17η Σεπτεμβρίου, ενώ πολύ ψηλά βρίσκονται επίσης η 23η και 24η Σεπτεμβρίου, η 1η Οκτωβρίου, αλλά και ημερομηνίες του Απριλίου, όπως η 8η και η 29η.
