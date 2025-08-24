Ο άνδρας που επέζησε από επίθεση αρκούδας και το συγκλονιστικό μήνυμα που άφησε αιμόφυρτος

Ο Τζέρεμι Έβανς δεν θα ξεχάσει ποτέ τη μέρα που μπήκε στα δάση της Αλμπέρτα για να κυνηγήσει. Ήταν 24 Αυγούστου 2017, όταν ο τεχνικός συντήρησης αποφάσισε να αναζητήσει έναν κριό. Αντί γι’ αυτό, όμως, βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν εφιάλτη που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή.

Καθώς περπατούσε, είδε κάτι καφέ να περνάει μπροστά του, σε απόσταση λίγων μόνο μέτρων. Στην αρχή νόμιζε πως ήταν ζώο-θήραμα. Σύντομα κατάλαβε ότι ήταν ένα μικρό αρκουδάκι γκρίζλι – και ότι η μητέρα του βρισκόταν κάπου εκεί κοντά. Πριν προλάβει να βγάλει το σπρέι αρκούδας από το σακίδιό του, η τεράστια αρκούδα εμφανίστηκε μπροστά του.

Με μια απελπισμένη κίνηση της πέταξε το ποδήλατό του, καταφέρνοντάς της ένα χτύπημα, αλλά και τραυματίζοντας σοβαρά το χέρι του. Για μια στιγμή φάνηκε να υποχωρεί, όμως αμέσως όρμησε ξανά. Ο Τζέρεμι έτρεξε προς ένα δέντρο και προσπάθησε να σκαρφαλώσει, όμως η αρκούδα τον πρόλαβε, πιάνοντας το πόδι του.

«Το αριστερό μου μάτι κρεμόταν έξω από την κόγχη», θυμάται. «Η γνάθος μου είχε διαλυθεί και όλα τα δόντια μου ήταν εκτεθειμένα». Μετά την επίθεση, σωριάστηκε στο έδαφος, σχεδόν τυφλός και γεμάτος πληγές. Σέρνοντας το κορμί του, κατάφερε να φτάσει στο σακίδιο και το όπλο του. Εκεί βρήκε κομμάτια από το πρόσωπό του, το αυτί του και τις τρίχες της γενειάδας του – αποδείξεις της φρίκης που μόλις είχε ζήσει.

Πιστεύοντας ότι δεν είχε καμία ελπίδα να επιβιώσει, έβγαλε το κινητό του και έγραψε το τελευταίο του μήνυμα στη γυναίκα του:

«Πείτε της ότι προσπάθησα. Δεν υπάρχει όμως καμία πιθανότητα, η αρκούδα με κατέστρεψε». Σε άλλο μήνυμα συμπλήρωσε: «Είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι το τέλος. Είμαι πολύ κουρασμένος και νιώθω ότι θα λιποθυμήσω. Αν συμβεί, δεν θα ξυπνήσω ξανά».

Κι όμως, παρά τα απίστευτα τραύματα, ο Τζέρεμι επέζησε. Από τότε έχει περάσει πέντε μεγάλες και δεκαπέντε μικρότερες χειρουργικές επεμβάσεις. Τα σωματικά τραύματα μπορεί σιγά-σιγά να επουλώνονται, αλλά οι πληγές της ψυχής μένουν ανοιχτές. Ο άνδρας από τον Καναδά παλεύει ακόμη με το μετατραυματικό στρες, προσπαθώντας μέσα από χρόνια θεραπείας να ξορκίσει τον εφιάλτη εκείνης της ημέρας που άλλαξε για πάντα τη ζωή του.