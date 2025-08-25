Μπλε φώτα στα φανάρια: Η αμερικανική καινοτομία που ίσως έρθει στην Ευρώπη

Όσα πρέπει να ξέρετε για τη νέα... τάση στα φανάρια

Μπλε φώτα στα φανάρια: Η αμερικανική καινοτομία που ίσως έρθει στην Ευρώπη
Τα τελευταία χρόνια, σε αρκετές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών εμφανίστηκαν μικρά μπλε φώτα δίπλα στα φανάρια, προκαλώντας την απορία πολλών οδηγών. Όχι, δεν πρόκειται για κάμερες παρακολούθησης, αλλά για μια νέα τεχνολογία ελέγχου παραβάσεων.

Τα λεγόμενα blue confirmation lights ενεργοποιούνται μόνο όταν το φανάρι είναι κόκκινο, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να επιβεβαιώσουν παραβάσεις χωρίς να χρειάζεται να βρίσκονται μέσα στην κίνηση.

Η λογική είναι απλή: αν ανάψει το μπλε φως, σημαίνει πως το σήμα είναι κόκκινο. Αν εκείνη τη στιγμή κάποιο όχημα περάσει τη διαχωριστική γραμμή, τότε η παράβαση καταγράφεται. Έτσι μειώνεται ο αριθμός των αστυνομικών που απαιτούνται για τον έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η ασφάλεια, καθώς η παρακολούθηση γίνεται από μεγαλύτερη απόσταση.

Στις ΗΠΑ, τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα στη Φλόριντα και στη συνέχεια σε πολιτείες όπως η Μινεσότα, το Κολοράντο και η Νότια Ντακότα έδειξαν εντυπωσιακά αποτελέσματα: σύμφωνα με έρευνα του Minnesota Department of Transportation, τα ατυχήματα από παραβίαση ερυθρού μειώθηκαν κατά 33%. Αντίστοιχα στοιχεία κατέγραψε και η Ομοσπονδιακή Διεύθυνση Αυτοκινητοδρόμων (FHWA), επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Θα δούμε το ίδιο και στην Ευρώπη;

Η εφαρμογή στην Ευρώπη θεωρητικά είναι εφικτή, όμως θα πρέπει πρώτα να υπάρξει θεσμική έγκριση. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, θα χρειαστεί πράσινο φως από την ANSR, το IMT και τους δήμους. Επειδή τα φώτα αυτά δεν καταγράφουν εικόνα ούτε προσωπικά δεδομένα, δεν εγείρουν ζητήματα προστασίας ιδιωτικότητας όπως οι κάμερες, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εξετάσουν εάν μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση χρωμάτων για τους οδηγούς.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Σύμβαση της Βιέννης για τα Σήματα Κυκλοφορίας επιτρέπει τη χρήση συμπληρωματικών συστημάτων, αρκεί να μην αλλοιώνουν το μήνυμα του φωτεινού σηματοδότη. Αυτό σημαίνει ότι πριν από οποιαδήποτε γενικευμένη εφαρμογή θα χρειαστούν πιλοτικά προγράμματα και τεχνικά πρότυπα εγκατάστασης.

Η παραβίαση κόκκινου παραμένει μία από τις βασικές αιτίες θανατηφόρων τροχαίων σε διασταυρώσεις, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας (IIHS). Αν τα θετικά αποτελέσματα από τις ΗΠΑ επιβεβαιωθούν και στην Ευρώπη, τότε δεν αποκλείεται να δούμε τα μικρά μπλε φώτα να κάνουν την εμφάνισή τους και σε δρόμους της Λισαβόνας, της Μαδρίτης ή και της Αθήνας.

