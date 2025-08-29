Βιβλική ανακάλυψη: «Εδώ έκανε ο Ιησούς το θαύμα με τον τυφλό» - Βρέθηκε η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ;

Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει στο φως ένα μνημειώδες έργο στην αρχαία Ιερουσαλήμ, το οποίο σύμφωνα με ειδικούς συνδέεται με τη βιβλική «Κολυμβήθρα του Σιλωάμ», εκεί όπου – όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο – ο Ιησούς θεράπευσε έναν τυφλό ζητιάνο.

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν έναν γιγαντιαίο τοίχο–φράγμα, που σηματοδοτούσε το σημείο στο οποίο κατασκευάστηκε η κολυμβήθρα. Οι επιστήμονες της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ χρονολογούν την κατασκευή πριν από 2.800 χρόνια, στην περίοδο του Πρώτου Ναού, όταν βασίλευαν οι Ιωάς και Αμασίας του Ιούδα.

Μια απτή απόδειξη της Βίβλου

Ο επικεφαλής των ανασκαφών Ιτάμαρ Μπέρκο δήλωσε πως για πρώτη φορά υπάρχει «χειροπιαστό» στοιχείο που συνδέει το μνημείο με την περιγραφή των Γραφών. «Αν μέχρι σήμερα μπορούσαμε μόνο να διαβάζουμε στο Βιβλικό κείμενο για την ύπαρξη της Κολυμβήθρας του Σιλωάμ, τώρα βλέπουμε τα απτά της κατάλοιπα», σημείωσε.

Το φράγμα έχει ύψος πάνω από 11 μέτρα, πλάτος μεγαλύτερο από 8 και εκτείνεται τουλάχιστον 21 μέτρα σε μήκος, ξεπερνώντας τα όρια της τρέχουσας ανασκαφής. Σύμφωνα με τον δρα Ναχσόν Σζαντόν, χωρίς αυτή την κατασκευή δεν θα υπήρχε η κολυμβήθρα, καθώς το νερό θα χυνόταν απευθείας στην Κοιλάδα Κεδρών και στη Νεκρά Θάλασσα.

Σύνδεση με την κλιματική αλλαγή της αρχαιότητας

Η ομάδα των επιστημόνων του Ινστιτούτου Βάιζμαν, Γιοχάνα Ρέγκεβ και Ελιζαμπέτα Μποαρέτο, εξήγησε πως χάρη σε οργανικά υπολείμματα που ενσωματώθηκαν στο κονίαμα του φράγματος, κατάφεραν να χρονολογήσουν την κατασκευή με ακρίβεια δεκαετίας – κάτι σπάνιο για την αρχαιολογία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η δημιουργία της κολυμβήθρας συνδέεται με μια περίοδο χαμηλών βροχοπτώσεων, με σπάνιες αλλά έντονες καταιγίδες που προκαλούσαν πλημμύρες. Έτσι, το μεγάλο έργο ύδρευσης φαίνεται πως ήταν απάντηση στις κλιματικές συνθήκες της εποχής.

Το θαύμα στην Κολυμβήθρα του Σιλωάμ

Στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς θεραπεύει έναν τυφλό αλείφοντάς του τα μάτια με πηλό που έφτιαξε από χώμα και σάλιο, ζητώντας του να πλυθεί στην κολυμβήθρα. «Πήγα, έπλυνα τα μάτια μου και γύρισα βλέποντας», περιγράφει ο άνδρας στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη.

Ο διευθυντής της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, Ελί Εσκουσίδο, χαρακτήρισε το εύρημα «ένα από τα πιο εντυπωσιακά και σημαντικά κατάλοιπα της περιόδου του Πρώτου Ναού». «Η ανακάλυψη ανοίγει νέους δρόμους έρευνας και αποκαλύπτει την Ιερουσαλήμ όσο ποτέ άλλοτε», υπογράμμισε.

Οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι η συγκεκριμένη ανακάλυψη όχι μόνο επιβεβαιώνει την ύπαρξη της κολυμβήθρας που μέχρι πρότινος γνωρίζαμε κυρίως από τις Γραφές, αλλά και φανερώνει πώς οι αρχαίοι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ διαχειρίζονταν το νερό σε περιόδους κλιματικής κρίσης.

*Με πληροφορίες από την Daily Mail

