Αίγυπτος: Υποβρύχια ερείπια ενός από τα 7 θαύματα του κόσμου, χαμένο για 1600 χρόνια

Στα βάθη της Μεσογείου, μία ομάδα αρχαιολόγων ανακάλυψε 22 μνημειώδη τεμάχια του Φάρου της Αλεξάνδρειας , ο οποίος παρέμενε βυθισμένος για αιώνες στο ανατολικό λιμάνι της Αιγύπτου.

Αυτή η ανακάλυψη αποτελεί μέρος του διεθνούς έργου PHAROS, ενός κοινού έργου του Γαλλικού Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας (CNRS), με επικεφαλής την αρχαιολόγο Ιζαμπέλ Χέρι, του Αιγυπτιακού Υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων και του Ιδρύματος Dassault Systèmes.

Στόχος της επιχείρησης είναι η ψηφιοποίηση των στοιχείων που βρέθηκαν για την ψηφιακή ανακατασκευή του αρχαίου κτίσματος, το οποίο θεωρείται ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου.

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ανασύρθηκε από τη θάλασσα

Μεταξύ των ανακτημένων στοιχείων είναι δοκοί, εγκάρσιες ράβδοι, περβάζια και πλάκες , που ζυγίζουν έως και 70 - 80 τόνους η καθεμία. Αυτά τα κομμάτια ήταν μέρος της μνημειώδους εισόδου του φάρου , η αρχιτεκτονική του οποίου συνδύαζε αιγυπτιακές και ελληνικές τεχνικές.

Παρόλο που τα υποβρύχια ερείπια είναι ορατά από το 1968, συστηματική αρχαιολογική εργασία διεξάγεται εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Το 1994, ο Γάλλος αρχαιολόγος Jean-Yves Empereur ηγήθηκε μιας μεγάλης κλίμακας αποστολής και κατέγραψε περισσότερα από 3.300 αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων σφιγγών, οβελίσκων, κιόνων και γρανιτένιων ογκόλιθων.

Τα τεμάχια απομακρύνθηκαν μετά από τρεις δεκαετίες υποβρύχιας έρευνας που ξεκίνησε ο Yves Empereur , ο οποίος ανακάλυψε τα πρώτα ερείπια του βυθισμένου φάρου. Τώρα, χάρη στις νέες τεχνολογίες, η ομάδα έχει ανακτήσει τα πιο εντυπωσιακά θραύσματα.

Πώς έμοιαζε ο φάρος της Αλεξάνδρειας στην αρχαιότητα

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. , κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου Α΄ Σωτήρα. Κατασκευάστηκε από τον Έλληνα αρχιτέκτονα Σώστρατο από την Κνίδο και υψωνόταν πάνω από 100 μέτρα πάνω από το νησί Φάρος, καθοδηγώντας με ασφάλεια τα πλοία μέσα από τα επικίνδυνα παράκτια νερά της Αλεξάνδρειας.

Διατήρησε τον τίτλο του ψηλότερου τεχνητού κτίσματος στον κόσμο για πάνω από 1.600 χρόνια, μέχρι που ένας σεισμός το κατέστρεψε το 1303.

Οι υπόλοιπες πέτρες επαναχρησιμοποιήθηκαν από τον Σουλτάνο Αλ-Ασράφ Σαΐφ αλ-Ντιν Κάιτ Μπέι για να χτίσει ένα φρούριο στην ίδια τοποθεσία το 1477.

