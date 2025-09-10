Σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου

Σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Πανοραμική άποψη του Γιβραλτάρ
AP
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου.

  • 1939 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο Καναδάς κηρύσσει τον πόλεμο στη Ναζιστική Γερμανία, συντασσόμενος με τους συμμάχους Πολωνία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία.
  • 1944 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Χίος απελευθερώνεται από τη γερμανική κατοχή.
  • 1967 - Οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ ψηφίζουν υπέρ της διατήρησης της βρετανικής κυριαρχίας και κατά της ενσωμάτωσης στην Ισπανία.

