Σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
10 Σεπτεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου.
- 1939 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο Καναδάς κηρύσσει τον πόλεμο στη Ναζιστική Γερμανία, συντασσόμενος με τους συμμάχους Πολωνία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία.
- 1944 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Χίος απελευθερώνεται από τη γερμανική κατοχή.
- 1967 - Οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ ψηφίζουν υπέρ της διατήρησης της βρετανικής κυριαρχίας και κατά της ενσωμάτωσης στην Ισπανία.
