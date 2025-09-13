Ερευνητής ισχυρίζεται ότι βρήκε την Χαμένη Ατλαντίδα - «Εκεί βρίσκεται!»

Στο έργο του «Πολιτεία», ο Πλάτωνας περιγράφει έναν προηγμένο πολιτισμό, που έχτισε εντυπωσιακούς ναούς και επιβλητικά τείχη σε λιμάνια, πριν καταποντιστεί στη θάλασσα πάνω από 11.000 χρόνια πριν. Την ανέφεραν ως Ατλαντίδα.

Ο ανεξάρτητος ερευνητής Ben van Kerkwyk βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Joe Rogan Experience, όπου συζήτησε την πιθανή ανακάλυψη της μυθικής αυτής πόλης στα ανοικτά των ακτών της Ισπανίας. Το Joe Rogan Experience είναι ένα από τα πιο δημοφιλή podcast παγκοσμίως, με τον Rogan να φιλοξενεί καλεσμένους από διάφορους τομείς, όπως επιστήμονες, καλλιτέχνες, πολιτικούς και ειδικούς σε διάφορους τομείς.

Ο ανεξάρτητος αρχαιολόγος Michael Donnellan δήλωσε στην Daily Mail ότι τα ευρήματά τους στην περιοχή Γκάντες —προϊστορικοί οικισμοί, αρχαία χρυσωρυχεία και άλλα ερείπια— ταιριάζουν εντυπωσιακά με τις περιγραφές του Πλάτωνα, παρέχοντας ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη του πολιτισμού της Ατλαντίδας.

Τα ευρήματα περιλαμβάνουν υποθαλάσσιες κατασκευές και περιοχές καλυμμένες με ίζημα, στοιχεία που δείχνουν ξαφνική καταστροφή και συμφωνούν με τις περιγραφές του κλίματος, της κοινωνικής οργάνωσης και των μυθολογικών στοιχείων του Πλάτωνα, δημιουργώντας ένα πλήρες πλαίσιο που υποστηρίζει τους ισχυρισμούς των ερευνητών.

Ο Donnellan τόνισε ότι όλες οι λεπτομέρειες που εντόπισαν ταιριάζουν ακριβώς με τα κείμενα του Πλάτωνα. Το μυστήριο της Ατλαντίδας έχει αιχμαλωτίσει για αιώνες το ενδιαφέρον εξερευνητών και ακαδημαϊκών, με πολλούς να θεωρούν ότι η μυθική πόλη μπορεί να βρισκόταν στη νότια ακτή της Ισπανίας, γύρω από την πόλη Κάντιθ.

Τα ερείπια βρέθηκαν σε βάθος 19,81 μέτρων, και οι ερευνητές εντόπισαν ευθείες, λαξευμένες στο βυθό δομές, ενώ οι σάρωσεις αποκάλυψαν τεράστια, ομόκεντρα κυκλικά τείχη με ύψος περίπου 6 μέτρα, διατεταγμένα με οργανωμένο τρόπο. Ανάμεσα στα τείχη υπήρχαν περίτεχνα κανάλια και στο κέντρο ένα ορθογώνιο ερείπιο, το οποίο ο Donnellan θεωρεί ότι αντιστοιχεί στον Ναό του Ποσειδώνα, όπως περιγράφεται από τον Πλάτωνα, υποδεικνύοντας την πιθανή πρωτεύουσα της Ατλαντίδας.

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες όπως σόναρ, LiDAR, δορυφορικές απεικονίσεις και αεροφωτογραφίες, με τον Van Kerkwyk να επισημαίνει ότι πρόκειται για ανθρώπινα κατασκευασμένες δομές. Το εξωτερικό τείχος έφερε έντονες ζημιές, πιθανόν από τεράστιο τσουνάμι, ενώ το δεύτερο και τρίτο τείχος φαίνεται να έχουν εκτοπιστεί και κοπεί σε δύο κομμάτια.

Ο Donnellan αφιέρωσε οκτώ χρόνια στην έρευνα της περιοχής γύρω από το Κάντιθ, επισημαίνοντας ότι τα κείμενα του Πλάτωνα, ειδικά τα έργα «Τίμαιος» και «Κριτίας», περιγράφουν με ακρίβεια την τοποθεσία και τις δυνατότητες καλλιέργειας όλο το χρόνο.

Ο αρχαιολόγος αναφέρει επίσης ότι στην περιοχή ζούσαν άλογα, ταύροι και ελέφαντες, όπως περιγράφει ο Πλάτωνας, με τα ζώα αυτά να συνδέονται με καθημερινές δραστηριότητες και εμπορικές συναλλαγές. Η παρουσία ασιατικού ελέφαντα υποδηλώνει προϊστορικό διεθνές εμπόριο μεταξύ της Ισπανίας και της Ασίας, ενώ η ύπαρξη αγωνιστικού ταύρου και αρχαίας ράτσας αλόγου ενισχύει την ιστορική συνέπεια των ευρημάτων.

Ο Donnellan, μαζί με άλλους ακαδημαϊκούς, υποστηρίζει ότι πριν από περίπου 12.000 χρόνια, μια κατακλυσμιαία καταστροφή εξάλειψε έναν προηγμένο πολιτισμό. Η θεωρία Πρόσκρουσης κατά το Νεότερο Διάστημα (YDIH) υποστηρίζει ότι η Γη πέρασε μέσα από συντρίμμια ενός διαλυόμενου κομήτη, προκαλώντας γιγάντιες πλημμύρες και δραστική αλλαγή του κλίματος, αν και δεν έχει ευρεία αποδοχή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Παρά τις αμφιβολίες, ο Donnellan είναι πεπεισμένος ότι τα υποθαλάσσια ερείπια που εντόπισε αντιστοιχούν στην περίοδο της μυθικής Ατλαντίδας και πιστεύει ότι οι λεπτομέρειες των ευρημάτων ταιριάζουν πλήρως με τα όσα περιγράφει ο Πλάτωνας.