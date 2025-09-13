Ερευνητής ισχυρίζεται ότι βρήκε την Χαμένη Ατλαντίδα - «Εκεί βρίσκεται!»

Με σιγουριά ο Ben van Kerkwyk ανέφερε πως γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία του μεγαλύτερου μυστηρίου του αρχαίου κόσμου

Newsbomb

Ερευνητής ισχυρίζεται ότι βρήκε την Χαμένη Ατλαντίδα - «Εκεί βρίσκεται!»
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο έργο του «Πολιτεία», ο Πλάτωνας περιγράφει έναν προηγμένο πολιτισμό, που έχτισε εντυπωσιακούς ναούς και επιβλητικά τείχη σε λιμάνια, πριν καταποντιστεί στη θάλασσα πάνω από 11.000 χρόνια πριν. Την ανέφεραν ως Ατλαντίδα.

Ο ανεξάρτητος ερευνητής Ben van Kerkwyk βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Joe Rogan Experience, όπου συζήτησε την πιθανή ανακάλυψη της μυθικής αυτής πόλης στα ανοικτά των ακτών της Ισπανίας. Το Joe Rogan Experience είναι ένα από τα πιο δημοφιλή podcast παγκοσμίως, με τον Rogan να φιλοξενεί καλεσμένους από διάφορους τομείς, όπως επιστήμονες, καλλιτέχνες, πολιτικούς και ειδικούς σε διάφορους τομείς.

Ο ανεξάρτητος αρχαιολόγος Michael Donnellan δήλωσε στην Daily Mail ότι τα ευρήματά τους στην περιοχή Γκάντες —προϊστορικοί οικισμοί, αρχαία χρυσωρυχεία και άλλα ερείπια— ταιριάζουν εντυπωσιακά με τις περιγραφές του Πλάτωνα, παρέχοντας ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη του πολιτισμού της Ατλαντίδας.

Τα ευρήματα περιλαμβάνουν υποθαλάσσιες κατασκευές και περιοχές καλυμμένες με ίζημα, στοιχεία που δείχνουν ξαφνική καταστροφή και συμφωνούν με τις περιγραφές του κλίματος, της κοινωνικής οργάνωσης και των μυθολογικών στοιχείων του Πλάτωνα, δημιουργώντας ένα πλήρες πλαίσιο που υποστηρίζει τους ισχυρισμούς των ερευνητών.

Ο Donnellan τόνισε ότι όλες οι λεπτομέρειες που εντόπισαν ταιριάζουν ακριβώς με τα κείμενα του Πλάτωνα. Το μυστήριο της Ατλαντίδας έχει αιχμαλωτίσει για αιώνες το ενδιαφέρον εξερευνητών και ακαδημαϊκών, με πολλούς να θεωρούν ότι η μυθική πόλη μπορεί να βρισκόταν στη νότια ακτή της Ισπανίας, γύρω από την πόλη Κάντιθ.

Τα ερείπια βρέθηκαν σε βάθος 19,81 μέτρων, και οι ερευνητές εντόπισαν ευθείες, λαξευμένες στο βυθό δομές, ενώ οι σάρωσεις αποκάλυψαν τεράστια, ομόκεντρα κυκλικά τείχη με ύψος περίπου 6 μέτρα, διατεταγμένα με οργανωμένο τρόπο. Ανάμεσα στα τείχη υπήρχαν περίτεχνα κανάλια και στο κέντρο ένα ορθογώνιο ερείπιο, το οποίο ο Donnellan θεωρεί ότι αντιστοιχεί στον Ναό του Ποσειδώνα, όπως περιγράφεται από τον Πλάτωνα, υποδεικνύοντας την πιθανή πρωτεύουσα της Ατλαντίδας.

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες όπως σόναρ, LiDAR, δορυφορικές απεικονίσεις και αεροφωτογραφίες, με τον Van Kerkwyk να επισημαίνει ότι πρόκειται για ανθρώπινα κατασκευασμένες δομές. Το εξωτερικό τείχος έφερε έντονες ζημιές, πιθανόν από τεράστιο τσουνάμι, ενώ το δεύτερο και τρίτο τείχος φαίνεται να έχουν εκτοπιστεί και κοπεί σε δύο κομμάτια.

Ο Donnellan αφιέρωσε οκτώ χρόνια στην έρευνα της περιοχής γύρω από το Κάντιθ, επισημαίνοντας ότι τα κείμενα του Πλάτωνα, ειδικά τα έργα «Τίμαιος» και «Κριτίας», περιγράφουν με ακρίβεια την τοποθεσία και τις δυνατότητες καλλιέργειας όλο το χρόνο.

Ο αρχαιολόγος αναφέρει επίσης ότι στην περιοχή ζούσαν άλογα, ταύροι και ελέφαντες, όπως περιγράφει ο Πλάτωνας, με τα ζώα αυτά να συνδέονται με καθημερινές δραστηριότητες και εμπορικές συναλλαγές. Η παρουσία ασιατικού ελέφαντα υποδηλώνει προϊστορικό διεθνές εμπόριο μεταξύ της Ισπανίας και της Ασίας, ενώ η ύπαρξη αγωνιστικού ταύρου και αρχαίας ράτσας αλόγου ενισχύει την ιστορική συνέπεια των ευρημάτων.

Ο Donnellan, μαζί με άλλους ακαδημαϊκούς, υποστηρίζει ότι πριν από περίπου 12.000 χρόνια, μια κατακλυσμιαία καταστροφή εξάλειψε έναν προηγμένο πολιτισμό. Η θεωρία Πρόσκρουσης κατά το Νεότερο Διάστημα (YDIH) υποστηρίζει ότι η Γη πέρασε μέσα από συντρίμμια ενός διαλυόμενου κομήτη, προκαλώντας γιγάντιες πλημμύρες και δραστική αλλαγή του κλίματος, αν και δεν έχει ευρεία αποδοχή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Παρά τις αμφιβολίες, ο Donnellan είναι πεπεισμένος ότι τα υποθαλάσσια ερείπια που εντόπισε αντιστοιχούν στην περίοδο της μυθικής Ατλαντίδας και πιστεύει ότι οι λεπτομέρειες των ευρημάτων ταιριάζουν πλήρως με τα όσα περιγράφει ο Πλάτωνας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:04LIFESTYLE

Ανδρομάχη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: «Σε ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου»

13:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Γαύδου

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δείπνησε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Μπαράζ αφίξεων: 213 μετανάστες σε Γαύδο και Σάμο σε 24 ώρες

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Ατίθασες καλόγριες στα 80: Το έσκασαν από το γηροκομείο για να επιστρέψουν στο μοναστήρι στις Άλπεις

12:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο παπάς που… έκλεψε την παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στη Στυλίδα

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Eurobasket 2025: Ελληνοτουρκικό ζευγάρι παρακολουθεί τον ημιτελικό και το καταγράφει στο TikTok - Βίντεο

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιμάμης κακοποίησε σεξουαλικά κορίτσια στο τζαμί - Τα φιλιά ήταν «ένδειξη σεβασμού»

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην διοικητής των IDF: Πάνω από 200.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στη Γάζα - «Προαιρετικές» οι συμβουλές των στρατιωτικών δικηγόρων

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιδού ο… πολιτισμός: «Ακτιβιστές» έβαλαν παιδιά να πετάξουν ψεύτικα τούβλα σε τράπεζα – Βίντεο

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τεχνολογία για την ασφάλεια των αστικών συγκοινωνιών στην Αττική - «Βαθμολογώντας» οδηγούς ΜΜΜ

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Μελισσοκόμοι στο στόχαστρο: Το ΕΚΠΑ ζητά την απομάκρυνση του πειραματικού μελισσοκομείου - Τι συνέβη

12:02TRAVEL

Καρπενήσι: Τα παραμυθένια χωριά της Ευρυτανίας - Από την Σαρκίνη έως και το Μικρό Χωριό

12:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Tα διηγήματα του Newsbomb.gr: «Με θέα στην Κέα» - Διαβάστε το 2o μέρος «Δεν είδες τίποτα»

11:53WHAT THE FACT

Ερευνητής ισχυρίζεται ότι βρήκε την Χαμένη Ατλαντίδα - «Εκεί βρίσκεται!»

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προφυλακίστηκε δήμαρχος του CHP στην Κωνσταντινούπολη - Κατηγορείται για διαφθορά

11:46LIFESTYLE

Κάρολος και Νταϊάνα: Η καλύτερη περίοδος του δεκαπενταετούς γάμου τους

11:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες που θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κίνα για χαρτί υγείας… βλέπεις πρώτα διαφήμιση! Το νέο viral trend που προκαλεί αντιδράσεις

11:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Ένας στους τέσσερις νεοδιορισμένους ζητά άδεια - Κενά στα νησιά - Έρχεται νέος γύρος προσλήψεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Γαύδου

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που η σύζυγός του καταρρέει πάνω στο φέρετρο - Βίντεο

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

10:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Οι προσβλητικές αναρτήσεις Σενγκούν για την Ελλάδα με Κεμάλ και «θαλασσινό αέρα»

12:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο παπάς που… έκλεψε την παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στη Στυλίδα

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

11:53WHAT THE FACT

Ερευνητής ισχυρίζεται ότι βρήκε την Χαμένη Ατλαντίδα - «Εκεί βρίσκεται!»

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι πρόστιμα θα πληρώνουν από σήμερα οι παραβάτες οδηγοί - «Χρυσάφι» αλκοτέστ και κινητό

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 28 ετών η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Ποιος είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Ήσυχος μαθητής, φωτογραφίες με όπλα και βιντεοπαιχνίδια

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι ειδικοί αποκαλύπτουν τον σπαρακτικό λόγο για τον οποίο χιλιάδες θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το ECMWF - Διαδοχικές κακοκαιρίες «βλέπει» το ευρωπαϊκό μοντέλο

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιδού ο… πολιτισμός: «Ακτιβιστές» έβαλαν παιδιά να πετάξουν ψεύτικα τούβλα σε τράπεζα – Βίντεο

09:02ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί η Τουρκία «ανοίγει» θέμα «ομογενών» της στα Δωδεκάνησα;

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Έσπασαν καρδιές στις ΗΠΑ: Η συγκλονιστική ομιλία της συζύγου του Τσάρλι Κέρκ, Έρικα: «Η φωνή του δεν θα σταματήσει να ακούγεται»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Το παρελθόν του εκτελεστή του Τσάρλι Κερκ - Πώς από αριστούχους έγινε φονιάς

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Θάψαμε τους Έλληνες στο παρκέ» γράφει ο τουρκικός Τύπος - Το μήνυμα Ερντογάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ